PIX movimenta R$ 11,9 trilhões no primeiro semestre deste ano

No primeiro semestre de 2024, as transações realizadas por meio do sistema PIX, que permite transferências instantâneas de recursos, totalizaram R$ 11,9 trilhões. Essa informação foi divulgada pelo Banco Central do Brasil nesta quinta-feira (12).

Apesar do crescimento expressivo do PIX, as transferências interbancárias via TED (Transferência Eletrônica Disponível) mantiveram-se como o método de pagamento com a maior participação em termos percentuais, representando 37,3% do volume total transacionado. O valor médio das transações realizadas por meio da TED foi de R$ 49.914, conforme ressaltou o Banco Central.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, o volume de transferências através do PIX era significativamente menor, somando apenas R$ 7,34 bilhões. Em todo o ano de 2022, as transações via PIX alcançaram a marca de R$ 17,18 trilhões.

Desde seu lançamento em dezembro de 2020, o sistema PIX conquistou rapidamente a preferência dos brasileiros e se consolidou como a principal ferramenta de transferência no mercado financeiro. Em 2022, o PIX representou 29% das transações totais, superando até mesmo os cartões de crédito. Com esse aumento na adoção do sistema, instituições ligadas à Federação Brasileira de Bancos decidiram suspender as transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) a partir de janeiro deste ano.

O Banco Central explica que qualquer indivíduo ou empresa que possua uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma instituição que participe do sistema pode utilizar o PIX para realizar suas transações financeiras.

As contas bancárias são exclusivamente mantidas em instituições financeiras autorizadas (bancos), enquanto as contas de pagamento podem ser oferecidas tanto por bancos quanto por instituições especializadas em pagamentos. É importante ressaltar que contas de pagamento não são adequadas para operações de crédito, como empréstimos ou financiamentos. No entanto, clientes que têm uma conta de pagamento vinculada a um grupo financeiro que inclui instituições bancárias podem acessar produtos de crédito oferecidos pelo banco associado. Nesse caso específico, os recursos resultantes dessas operações são creditados na conta de pagamento do cliente.