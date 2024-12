PIX atinge 239,9 milhões de transações em um dia com pagamentos do 13º salário

Em um marco significativo para o sistema financeiro brasileiro, o Banco Central divulgou nesta segunda-feira que o PIX, seu sistema de transferências instantâneas, alcançou um novo recorde ao realizar 239,9 milhões de transações em um único dia. Este feito foi registrado na última sexta-feira, coincidindo com o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário, originalmente programado para cair em um sábado.

O total movimentado pelas quase 240 milhões de transações atingiu R$ 130 bilhões, consolidando a relevância do PIX na infraestrutura financeira nacional. O recorde anterior, datado de 6 de setembro deste ano, contabilizava 227,4 milhões de operações diárias. Em declaração oficial, o Banco Central destacou que tais números evidenciam a importância do PIX na promoção da inclusão financeira e na intensificação da inovação e concorrência no setor de pagamentos do país.

Desde seu lançamento em novembro de 2020, o PIX tem se estabelecido como uma ferramenta essencial no cenário financeiro brasileiro. Em 2023, as operações realizadas por meio do sistema somaram impressionantes R$ 17,18 trilhões, representando 39% das transações financeiras do ano e refletindo um crescimento expressivo de 75%.

Completando quatro anos de operação, o PIX continua a evoluir com a introdução de novas funcionalidades. Em outubro deste ano, foi lançado o PIX Agendado Recorrente, permitindo aos usuários agendar pagamentos regulares para serem debitados automaticamente na mesma data mensalmente. Este serviço é particularmente útil para quem precisa automatizar pagamentos recorrentes a pessoas físicas ou profissionais autônomos.

Entretanto, a implementação do PIX Automático foi adiada para 16 de junho de 2025. Esta modalidade permitirá que consumidores agendem pagamentos recorrentes como contas de serviços públicos e mensalidades escolares sem necessitar de acordos específicos entre empresas e instituições bancárias, ampliando assim o alcance e a conveniência dos serviços financeiros.

O adiamento foi uma decisão estratégica do Banco Central para garantir que o sistema esteja plenamente preparado para atender à demanda esperada e proporcionar uma experiência mais integrada e eficiente aos usuários finais.