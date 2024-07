Pivô da separação de Yuri Lima e Iza pede desculpas e diz se identificar com cantora

Kevelin Gomes, a produtora de conteúdo adulto apontada como a amante do jogador Yuri Lima, pediu desculpas à cantora Iza em entrevista ao Domingo Espetacular (Record). Porém, negou que tenha ocorrido traição.

“Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito muito grande por parte dele. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não”, comentou.

Segundo ela, o que Yuri fez foi errado. A reportagem mostrou trechos de conversas picantes entre os dois e áudios dele a elogiando. Em determinado momento do bate-papo com a repórter, Kevelin se emocionou e pediu desculpas à cantora.

“Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em certo patamar. Eu até peço desculpas a ela, e à Nala [filha que espera], até dá vontade de chorar. Me emociono pela história.”

A modelo disse que sabe que Yuri conversava com outras garotas de programa, mas que não queria expor. “Como estava agindo profissionalmente com ele, a vida dele era uma parte que não me interessava.”