Piu solta no fim e avança com calma à semifinal dos 400 m com barreiras

Alison dos Santos, o Piu, avançou com muita tranquilidade para a semifinal dos 400 m com barreiras. O brasileiro estreou nas Olimpíadas de Paris na terceira série do classificatório, realizada nesta segunda-feira (5), soltou nos metros finais e avançou com a terceira colocação do grupo, com 48s75.

A semifinal acontece nesta quarta-feira (7), às 14h35 (de Brasília). Já a final está na sexta-feira (9), às 16h45 (de Brasília).

O QUE ACONTECEU

Piu largou na faixa 8, assumiu a ponta e “largou” no final. Se poupando para as próximas fases, o brasileiro fez uma prova suficiente para buscar a classificação para as semifinais.

O brasileiro, inclusive, foi um dos mais celebrados na classificação dos 400 m com barreiras. A torcida gritou bastante quando o brasileiro foi anunciado.

Rival direto de Alison, o norueguês Karsten Warholm também avançou à semifinal. O recordista mundial e olímpico da prova estava na segunda série e marcou 47s57.

Piu tenta a sua segunda medalha em Jogos Olímpicos. O brasileiro foi bronze em Tóquio 2020.