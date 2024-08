Pitty e Marcelo Falcão se apresentam no Clube Atlético Juventus nesta sexta (23)

A roqueira Pitty e o cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, se apresentam no palco do Clube Atlético Juventus, na região leste da capital paulista. Os shows acontecem nesta sexta (23), às 22h30. Os ingressos já estão à venda na plataforma Ticket360.

A performance da baiana integra a turnê ACNXX, que celebra os 20 anos de lançamento de seu álbum de estreia, “Admirável Chip Novo”. A artista é acompanhada por Martin Mendonça, na guitarra, Paulo Kishimoto, no baixo, e Jean Dolabella, na bateria. As músicas “Anacrônico”, “Serpente”, “Te Conecta”, “Máscara”, “Equalize” e “Me Adora” estarão no setlist.

Já Marcelo Falcão, que hoje segue em carreira solo, retorna ao Brasil após apresentações da turnê Viver nos Estados Unidos e Canadá. Na América do Norte, o repertório contou com “Louco pra Voltar”, “Vitória”, “Céu Aberto” e canções d’O Rappa, como “Pescador de Ilusões”, “Minha Alma” e “Anjos”.

As entradas inteiras variam de R$ 140, na pista, a R$ 210, na pista premium. Para assistir às apresentações no mezanino, com open bar, é preciso desembolsar R$ 260.

Pitty e Marcelo Falcão

Quando: Sexta-feira (23), a partir das 22h30; portões abrem às 22h30

Onde: Clube Atlético Juventus – R. Juventus, 690, Mooca, região leste

Preço: A partir de R$ 140 (inteira)

Link: https://www.ticket360.com.br/ingressos/29135/ingressos-para-pitty-e-marcelo-falcao