Pitty anuncia fim de turnê para 2025

É chegado o momento do encerramento de mais um ciclo para Pitty, uma das principais vozes do rock nacional, para dar início à construção de uma nova era. Após rodar o país com quatro projetos ininterruptamente, entre os anos de 2018 e 2024, a artista anuncia os últimos shows da turnê em 2025, que ainda contará com apresentações grandiosas em Belo Horizonte (15/03), Curitiba (20/03), São Paulo (21/03) e Rio de Janeiro (22/03).

“Depois dessas quatro montagens, desses quatro ciclos intensos e emendados um no outro, vem a necessidade de reabastecer. Foram projetos incríveis, que demandaram muita criatividade, arte e entrega. Foi lindo”, afirmou a cantora.

E quanto tempo esse ciclo leva?

“O tempo da criação, o tempo da arte e da inspiração —que é dela própria e não reconhece os marcadores de tempo da vida comum”, diz a cantora Pitty.

A turnê ‘Pitty 2024-2025’ teve início logo após o encerramento da tour “ACNXX”, em março de 24, e só neste ano passou por 11 estados e mais de 30 cidades do país.

Entre 2018 e 2024, Pitty se dedicou à direção artística de quatro grandes projetos: ‘Matriz’ (2018), que inclusive virou registro ao vivo em Salvador; ‘PittyNando’ com Nando Reis, em uma fusão inusitada e bem sucedida do repertório de ambos, que também tem registro audiovisual; ‘ACNXX’, comemoração de 20 anos do primeiro álbum da artista, “Admirável Chip Novo”, que além da turnê também contou com o álbum (Re)Ativado, contendo versões cantadas por artistas de gêneros diversos, indo de Ney Matogrosso até Criolo.

E, por fim, em 2024 a artista dirigiu o espetáculo Travessia, em parceria com Emicida, criado especialmente para uma apresentação no festival João Rock. Travessia tem também um curta-metragem, dirigido por Alice Carvalho e Larinha Dantas, concebido a partir da base visual do show. A apresentação celebrou clássicas canções de ambos artistas, como “Hoje Cedo”, “Levanta e Anda”, “Máscara” e “Equalize”.

“A sensação agora é que é hora de reabastecer, realimentar, preparar o solo novamente. Essa pausa criativa é essencial para que uma nova colheita brote, para que um novo ciclo venha. Há que se deixar ir para poder vir, há que se soltar pra poder captar”, afirma Pitty.