Pista do BH Stock Festival começou a ser montada hoje

Faltam exatamente 42 dias para o início das atividades do BH Stock Festival, evento que movimentará a cidade de Belo Horizonte entre os dias 15 e 18 de agosto e sediará, também, a sétima etapa do calendário anual da Stock Car Pro Series. A competição, esperada como a mais movimentada e representativa da temporada 2024, será realizada em circuito de rua, que começa a ser montado no entorno e arredores do estádio Mineirão.

O trabalho de preparação e construção da pista foi iniciado no mês de março. A primeira parte foi a regularização de solo e recapeamento asfáltico. Realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SUDECAP, esta fase está em seu estágio final de execução. Para não perder tempo, de forma paralela, começaram a ser instaladas na manhã desta quarta-feira (03/julho) as barreiras de concreto que delimitam o circuito e fazem parte do complexo aparato de segurança da pista.

Para dar forma ao traçado que terá aproximadamente 3.200 metros de extensão serão instalados 1.800 blocos de concreto com o peso aproximado de 3.500 kg. cada um. Além disso, acima das muretas, serão instaladas 17.000 m2 de telas, 3.600 colunas de sustentação de telas e 48.000 metros de cabos de aço e acessórios de fixação.

Ainda no quesito segurança, na segunda fase do trabalho, serão colocadas em frente as muretas de concreto, nos pontos mais críticos da pista, barreiras de pneus. Ao todo serão instalados 6.500 pneus em sua maioria de medida 205/50 15. Em cada ponto de instalação todos eles serão amarrados entre si em colunas de 5 pneus de altura.

Cabe ressaltar também que, assim como em todas as áreas do BH Stock Festival, as políticas de ESG são levadas muito a sério. Todos os pneus das barreiras são usados de carros de rua, já com sua vida útil comprometida para o trânsito. Desta forma, ao serem utilizados com esta finalidade, os pneus terão uma segunda destinação em seu ciclo pós industrialização.

Como tem acontecido desde o início, as obras e intervenções viárias são realizadas de forma concomitante com o trânsito de modo a gerar o menor transtorno possível na população. A conclusão da montagem do circuito da sétima etapa da Stock Pro Series se dará apenas às vésperas do evento para evitar ao máximo o fechamento permanente das vias públicas. Todo esse processo de montagem está sendo coordenado em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Sudecap, BH Trans e demais órgãos da administração municipal.