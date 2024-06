Pista Central da Marginal Tietê será interditada no sentido Ayrton Senna para obras na Ponte Anhembi

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, que terá a pista central parcialmente interditada, das 06h de sábado (22) às 18h de domingo (23), para obras de recuperação estrutural da Ponte Anhembi – sobre o Rio Tamanduateí, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

Interdições

Pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, faixas da direita, sobre o Rio Tamanduateí.

Alternativas

Os veículos que circulam na Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, poderão seguir pelas pistas local ou expressa;

Os veículos que trafegam pela pista central da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, poderão seguir pelas faixas da esquerda.

A Engenharia de Tráfego da CET monitora as interdições e orienta o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.