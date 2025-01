Piscinão da Vila Madalena avança, mas obras seguem sem data definida

O piscinão da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, que foi idealizado há 23 anos, atualmente se encontra em uma fase crucial de estudos pré-licitação. Este projeto, que visa mitigar os problemas de alagamento na região, enfrentou um longo período de inatividade de 14 anos devido a uma liminar judicial imposta por uma associação de moradores contrária às obras.

Em fevereiro do ano passado, a Prefeitura obteve autorização para retomar o andamento do projeto, que apresenta um custo estimado em R$ 94,6 milhões. Desde a liberação judicial, foram realizadas audiências públicas para discutir o modelo do projeto e realizar estudos de impacto ambiental. Contudo, ainda não existe uma data definida para o início das obras.

A proposta consiste na construção de um reservatório subterrâneo com 705 metros de comprimento localizado sob a praça General Oliveira Alves, estendendo-se pela rua Abegoária entre as ruas Heitor Penteado e Cipriano Juca. O reservatório terá profundidade de 5,5 metros e capacidade para absorver até 24 mil m³ de água.

Uma tentativa anterior de licitação ocorreu em 2009, quando uma construtora foi contratada. No entanto, a ordem de serviço foi suspensa no ano seguinte por determinação judicial após um pedido do Ministério Público e da associação Amigos do Jardim das Bandeiras, que questionaram a falta de um estudo de impacto ambiental adequado.

A associação argumentou que o reservatório projetado não seria suficiente para conter as cheias do córrego Rio Verde devido à elevação do terreno da praça em relação ao fundo da bacia hidrográfica e à presença de vegetação protegida por lei na área. Apesar das tentativas, a reportagem não obteve retorno da associação sobre o assunto.

No contexto atual, a administração municipal reafirma sua intenção de construir diversos reservatórios para controle das cheias, mesmo diante das críticas recebidas por parte da população e especialistas sobre a viabilidade técnica dos projetos.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o projeto do novo reservatório está sendo atualizado com base nas contribuições coletadas durante as audiências públicas realizadas entre maio e junho de 2024.

Além disso, outro projeto relacionado a piscinões na bacia do rio Verde, localizado em Itaquera, também enfrenta atrasos. Durante uma coletiva de imprensa recente, o prefeito Nunes se comprometeu a solicitar ao Tribunal de Contas do Município (TCM) que acelere as obras necessárias.

Recentemente, um forte temporal causou estragos significativos no bairro da Vila Madalena, resultando em alagamentos que deixaram áreas submersas e culminaram na morte de um idoso atingido pela enxurrada em sua residência. O evento climático foi classificado pela Climatempo como o mais intenso desde 1988 em termos de precipitação em 24 horas.

Com os registros históricos de alagamentos nessa região remontando a pelo menos 2003, os moradores continuam lidando com os danos causados pelas inundações enquanto aguardam soluções efetivas. Relatos indicam que muitos ainda estão avaliando os prejuízos após terem suas casas invadidas pela água.

Paralelamente aos desafios enfrentados pela gestão Nunes para solucionar os problemas relacionados às enchentes durante as chuvas, há uma crítica crescente sobre o não investimento total nos projetos de drenagem. Nos últimos três anos, cerca de R$ 2,5 bilhões deixaram de ser aplicados nas obras previstas. De acordo com informações oficiais, desde 2021 foram destinados R$ 7,8 bilhões para projetos dessa natureza, representando um aumento significativo em comparação ao período anterior (2013-2020), quando apenas R$ 4,2 bilhões foram investidos. No entanto, não houve esclarecimentos sobre os valores que ficaram abaixo do orçamento conforme evidenciado nas contas municipais.