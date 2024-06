Pirituba recebe unidade do Descomplica SP com capacidade para até 450 atendimentos por dia

O prefeito Ricardo Nunes inaugurou oficialmente nesta segunda-feira (10) o Descomplica SP Pirituba, na Zona Oeste. O equipamento tem capacidade para realizar 450 atendimentos diários e oferece mais de 350 tipos diferentes de serviços. Até o final do mês, as 32 subprefeituras da capital contarão com uma unidade do Descomplica SP.

“É um serviço muito importante, que descomplica a vida das pessoas. Você pode fazer o Bilhete Único, resolver questões do IPTU, Junta Militar, CadÚnico. E será atendido com muita qualidade por uma equipe bem-preparada. Tanto é que 99% das pessoas que vêm a um Descomplica da Prefeitura de São Paulo avaliam o equipamento como ótimo e bom”, disse Nunes.

As obras de adaptação do imóvel tiveram início em janeiro e foram concluídas no mês passado. Durante esse período o espaço passou por uma remodelação completa, incluindo melhorias na infraestrutura como cabeamento estruturado, instalação de novos mobiliários, comunicação visual, sistema de ar-condicionado, acessibilidade e modernização do parque tecnológico.

A parceria com diversos serviços permite que o Descomplica SP Pirituba ofereça atendimento em áreas como Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Assistência Social e Mobilidade e Transportes. A unidade conta com uma equipe formada por 41 profissionais para atender até 450 pessoas por dia e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, facilitando o acesso dos moradores da região aos serviços públicos de maneira mais rápida e eficiente.

Serviço de excelência

Na avaliação da população, os serviços do Descomplica obtiveram mais de 99,5% de excelência. A próxima inauguração prevista é da unidade de Aricanduva, na Zona Leste.

A aposentada Vilma de Oliveira Machado, 67 anos, moradora de Pirituba, é uma dessas pessoas beneficiadas. “Eu vim atualizar o CadÚnico, fui muito bem atendida e vou recomendar para as pessoas virem aqui”, disse.

Já Cícero Agostinho da Silva, 57 anos, foi habilitar a Carteira Digital de Trabalho. “Agora está tudo certo, consegui resolver o que precisava”, disse o morador de Pirituba.

Serviço:

Descomplica SP Pirituba

Endereço: Av. Paula Ferreira, nº 1.708

Agendamento: descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 08h às 17h