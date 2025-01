Pirenópolis Fest Folia: Primeira edição celebra música e cultura em Goiás

Entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, a cidade de Pirenópolis, localizada a 123 km de Goiânia, receberá a primeira edição do Pirenópolis Fest Folia. O evento, que ocorrerá no Centro Histórico, atrás da emblemática Igreja Matriz, visa promover a música brasileira, o turismo e a cultura local.

A entrada para o festival será gratuita, permitindo que moradores e visitantes desfrutem de apresentações de renomados artistas sertanejos, como Mattão e Monteiro, Gustavo Moura e Rafael, além do cantor Jefferson Moraes. O evento conta com o apoio do governo de Goiás e do Ministério do Turismo, evidenciando a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico e cultural da região.

Pirenópolis é um destino turístico conhecido por suas ruas de pedras, casas históricas e belas cachoeiras. A realização do Pirenópolis Fest Folia faz parte de uma estratégia abrangente para revitalizar o turismo musical na cidade e atrair um maior número de visitantes durante a temporada.

A programação do festival promete uma variedade de atrações ao longo dos três dias:

31/01 (sexta-feira): Mattão e Monteiro (18h às 19h40), Gustavo Moura e Rafael (20h às 21h40), Mário e Thizil (22h às 23h40)

Mattão e Monteiro (18h às 19h40), Gustavo Moura e Rafael (20h às 21h40), Mário e Thizil (22h às 23h40) 01/02 (sábado): Jennifer Scheffer (20h às 22h), Jeferson Moraes (22h à meia-noite)

Jennifer Scheffer (20h às 22h), Jeferson Moraes (22h à meia-noite) 02/02 (domingo): Mayke e Rodrigo (21h30 às 23h), DJ Lelis (a partir das 23h)

A expectativa é que o festival não apenas dinamize a economia local, mas também celebre a hospitalidade e as tradições culturais que tornam Pirenópolis um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Com sua rica herança cultural e ambiente acolhedor, a cidade está se preparando para receber todos os que desejam vivenciar essa festa vibrante.

O evento promete ser um marco na promoção da música e da cultura em Goiás, refletindo o compromisso das autoridades em desenvolver ações que valorizem o patrimônio cultural da região.