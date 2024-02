Pirelli: CDP concede máxima classificação na luta contra as mudanças climáticas

Pelo sexto ano consecutivo, a Pirelli & C. SpA foi uma das líderes globais na luta contra as mudanças climáticas, obtendo um lugar na Lista Climate A elaborada pelo CDP, a organização internacional sem fins lucrativos que reúne, divulga e promove informações sobre questões ambientais.

A classificação “A” é a pontuação mais elevada alcançável na seção de Clima e foi atribuída a apenas 346 empresas das mais de 21 mil participantes, avaliadas com base nas estratégias de descarbonização e efetividade das ações implementadas para reduzir emissões e riscos climáticos e para desenvolver uma economia de baixa emissão de carbono, bem como a integridade e transparência da informação fornecida e a adoção de melhores práticas associadas ao impacto ambiental.

O reconhecimento do CDP confirma o compromisso constante da Pirelli com a sustentabilidade ambiental, conforme evidenciado pelos resultados que superaram as expectativas em comparação com as metas de descarbonização do plano industrial. A Pirelli, entretanto, está estabelecendo novas Metas Baseadas na Ciência para o curto e médio prazo, em linha com seu compromisso com o Net Zero.

Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo da Pirelli, disse: “Obter o reconhecimento mais importante do CDP na luta contra as mudanças climáticas confirma os resultados concretos, que reforçam a transição sustentável, alcançados pela Pirelli e por toda sua cadeia de valor, também graças às novas tecnologias e ao compromisso constante com a inovação”.

O CDP, cujo objetivo é orientar empresas e governos na redução das emissões de gases de efeito estufa, preservação de recursos hídricos e proteção das florestas, reúne dados sobre impactos, riscos e oportunidades ambientais para uma avaliação independente, aplicando a metodologia com a qual são calculadas as pontuações. A pedido de mais de 740 investidores com mais de 136 trilhões de dólares em ativos, esses dados, em 2023, foram comunicados através da plataforma do CDP pelas companhias envolvidas.