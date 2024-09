Piracicaba receberá o primeiro mutirão do Imesc de Medicina Legal 

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça realizará, entre os dias 19 e 20 de setembro, seu primeiro mutirão na cidade de Piracicaba, a partir das 8h.

O atendimento acontecerá nas dependências do Fórum de Piracicaba, no Bairro dos Alemães, no Centro da Cidade, Rua Bernardino de Campos, 55 , até às 16h30. Para aqueles pacientes que não tiverem condições de se locomover serão atendidas nas ambulâncias e nos veículos.

No mutirão de Piracicaba serão realizadas perícias de Interdição, Obrigação de Fazer, Securitária, DPVAT, Previdenciária Acidentária, Indenizatória, Insanidade Mental, Internação Compulsória, Readaptação, Incidente de Dependência Toxicológica. Vale ressaltar que só serão periciadas as pessoas previamente intimadas pelo Judiciário.

“Estamos realizando um marco histórico ao trazer pela primeira vez à cidade uma força-tarefa para sanar as perícias de medicina legal que estão acumuladas. Este é um passo decisivo para acelerar os processos judiciais e garantir mais eficiência na prestação de serviços de justiça”, destacou o Superintendente do Imesc, Dr. Edilson José da Costa.

Serviço :

Mutirões de Piracicaba

Data : quinta-feira (19/09) e sexta-feira (20/09), das 8h às 16h30

Local : Fórum de Piracicaba

Endereço : Rua Bernardino de Campos, 55 – Bairro dos Alemães