Piracicaba abre a temporada de grandes torneios de tênis no Brasil

O ATP Challenger 100 de Piracicaba promete agitar o calendário do tênis brasileiro a partir deste sábado, 27 de janeiro, no Clube de Campo Cristóvão Colombo. O torneio, que distribuirá US$ 160 mil em premiação e 100 pontos no ranking para os campeões, reúne grandes nomes do circuito, incluindo dois jogadores do top 100 da ATP: os argentinos Camilo Ugo Carabelli (94º) e Federico Coria (96º).

A competição contará com 16 brasileiros entre o qualifying e a chave principal. Entre os destaques estão Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Mateus Alves. Eles se juntam a um elenco que inclui jogadores sul-americanos, espanhóis, franceses e italianos. Este será o primeiro grande torneio do ano no Brasil e uma preparação importante para os ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 do Rio Open, que acontecem em fevereiro.

Pedro Sakamoto ganha o primeiro convite para a chave principal

Foi anunciado hoje o primeiro convite da chave principal. O beneficiado foi o paulista Pedro Sakamoto, atual 345º da ATP e que busca seu melhor ranking, 271º, alcançado na temporada passada, após a conquista dos ITFs de Belem e São Paulo.

“Estou finalizando a pré-temporada e recebi essa uma ótima notícia para acabar a semana. Saber que terei a oportunidade de jogar um dos maiores torneios do Brasil, o primeiro da sequência que vai ter esse ano, é ótimo. Fico muito feliz e agradeço ao Instituto Sports por esse convite. A gente se dedica muito, se prepara bastante na pré-temporada e começar o ano jogando um Challenger 100 dentro do país, é o melhor cenário possível. Vou tentar colocar tudo que a gente treinou dentro de quadra e alcançar o melhor resultado que puder,” disse Sakamoto.

Além do alto nível de jogo dos atletas, o torneio mantém o compromisso com o entretenimento e a experiência dos espectadores. A área de alimentação está maior e com cobertura e diversas ativações que já são tradição no evento, fazem parte do crescimento que a competição vem demonstrando de 2024 para cá. Todas as arquibancadas tiveram a capacidade ampliada e as da quadra central e 1 foram cobertas.

Piracicaba se prepara para uma semana de muita emoção, com a torcida prometendo lotar as arquibancadas, como na edição passada. Os ingressos são gratuitos e a cidade vibra com a expectativa de mais uma edição de sucesso do Brasil Tennis Challenger, ATP Challenger 100 de Piracicaba. Os ingressos são gratuitos, mediante resgate de ingressos pelo site sempre 24 horas antes do início da rodada. Serão disponibilizados dois ingressos por CPF. A portaria do clube também terá número limitado e ingressos à disposição antes do início da rodada.

O Brasil Tennis Challenger – 2025 é apresentado pelo Santander, com copatrocínio de Objetivo Piracicaba, Vivara, Philco, Kia, Azul, Alupar, Taesa, Stella Artois Pure Gold e INNI Bola e Roupa Oficial. O evento conta ainda com o apoio de Queijos Faixa Azul, Aberje, Tennis Way, Clube Cristóvão Colombo e Federação Paulista de Tênis.

Serviço:

Brasil Tennis Challenger- 2025

de 27/01 a 02/02

Clube Cristóvão Colombo

AV. PROF. ALBERTO VOLLET SACHS, 2300 – VL. MONTEIRO – PIRACICABA – SP