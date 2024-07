Piquerez tem lesão no joelho, passará por cirurgia e deve perder temporada

O lateral-esquerdo Piquerez teve constatada uma lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. O uruguaio deve desfalcar o Alviverde pelo restante da temporada.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que o lateral teve uma lesão importante e corre o risco de perder o restante do ano. O Palmeiras não divulga prazo de recuperação.

Piquerez já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O clube não divulgou a data da cirurgia.

Após o jogo de quarta-feira (17), o lateral-esquerdo Piquerez se queixou de dores no joelho esquerdo causadas por um trauma. Exames constataram uma lesão no menisco do atleta, que será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O jogador já iniciou tratamento com os? pic.twitter.com/ScDJGq7eCc

O técnico Abel Ferreira tem Caio Paulista e Vanderlan como potenciais substitutos. Vanderlan, porém, está na mira do futebol europeu.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (20) para enfrentar o Cruzeiro. A partida será às 21h (de Brasília), no Allianz Parque