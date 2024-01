‘Pipocas Park’ é opção de entretenimento inédito para crianças em Praia Grande

O Litoral Plaza tem divertido crianças com o ‘Pipocas Park’, espaço temático e lúdico em formato de uma gigante máquina de pipoca. Com 300 mil bolinhas e um circuito de brincadeiras especialmente projetado para desenvolver as habilidades motoras e criativas, a atração fica no mall até o dia 3 de março.

Localizado na Praça de Eventos, o espaço oferece obstáculos sensoriais, piscina de bolinhas e escorregadores. O destaque fica por conta da experiência olfativa, que oferece aquele cheirinho especial de pipoca no ar.

O ‘Pipocas Park’ é indicado para crianças de até 12 anos e o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12 às 21 horas. Os ingressos estão disponíveis em diferentes opções de tempo: 30 minutos por R$50, 1 hora por R$70 e cobrança adicional de R$ 2 por minuto excedido.

Vale ressaltar que menores de 4 anos acessam o parque somente acompanhados de um responsável maior de idade. O acompanhante não paga ingresso. Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista – TEA têm direito a meia entrada e seus acompanhantes maiores de idade não pagam. Para obter o benefício, basta apresentar na bilheteria o RG (com a condição informada no documento), atestado ou declaração médica. Gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila.

O ‘Pipocas Park’ é uma das novidades de parques temáticos itinerantes da BN Entretenimentos para 2024. A empresa, reconhecida como quarta maior do segmento de recreação infantil e lazer no Brasil, também conta com dois espaços indoor e o maior circuito inflável da América Latina.

O Litoral Plaza Shopping fica na Av. Ayrton Senna da Silva, 1511 – Xixová, Praia Grande – SP.