Pioneira em São Bernardo, Caravana da Saúde efetiva 3.501 exames

O programa pioneiro, lançado pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, a Caravana da Saúde, já efetivou um total de 3.501 exames de tomografia e ultrassom em menos de 20 dias. A iniciativa, lançada pela gestão em 25 de janeiro, tem como meta definida zerar as filas de espera na realização de exames na rede municipal, por meio de mutirões, atendendo aos munícipes com hora marcada.

O programa conta com duas carretas modernas que vão permanecer nos locais de atendimento até o dia 24 de fevereiro.

O prefeito Marcelo Lima destacou que o programa é uma resposta corajosa a um grande gargalo da saúde da cidade: até o lançamento da Caravana da Saúde, 5.041 pessoas aguardavam na fila para a realização de tomografia sem contraste e 3.570 pessoas esperavam por ultrassom.

Todos os munícipes que aguardam pela realização dos exames estão sendo contatados pela Secretaria de Saúde para o agendamento. No entanto, a taxa de absenteísmo – percentual de pessoas que foram informadas sobre o agendamento, mas não compareceram para a realização do exame – ficou em cerca de 21%, ou seja, 971 faltas.

“Vamos reforçar a nossa comunicação com a população, explicando a importância do comparecimento aos exames, para que nos casos em que for necessário, a pessoa possa dar continuidade ao seu tratamento de saúde ou, se for o caso, ter alta e seguir com a sua vida normalmente”, completou o secretário.