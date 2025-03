Pio Mielo propõe continuidade de vínculo das Mães Acolhedoras até o fim do contrato

O vereador Professor Pio Mielo (PSD) protocolou uma indicação às Secretarias Municipais de Educação (Seeduc) e de Assistência e Inclusão Social (Seais) solicitando a permanência das participantes do programa Mães Acolhedoras nas unidades escolares mesmo após o desligamento de seus filhos da escola. A proposta busca garantir que as mães possam permanecer no programa até o término do contrato previamente estabelecido.

Na justificativa, Pio Mielo destacou o papel essencial do programa na promoção da dignidade, da autonomia e do desenvolvimento profissional das participantes. “O Mães Acolhedoras tem sido um espaço de oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas renda, mas também reinserção no mercado de trabalho e desenvolvimento pessoal e profissional”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou o impacto social e educacional da iniciativa. “Trata-se de uma das maiores e mais transformadoras parcerias entre a Prefeitura e a comunidade. Com quase 600 mães atuando em escolas de período integral e no programa Pronutri, garantimos mais qualidade de vida, segurança e apoio às crianças, além de transformar sonhos em realidades.”

Para o vereador, permitir a permanência até o fim do contrato fortalece a rede de apoio entre famílias e escolas. “Essas mulheres são verdadeiros pilares de transformação, cuja dedicação diária gera um impacto inestimável na vida dos alunos e das escolas. Manter seu vínculo mesmo após a saída dos filhos garante a continuidade do trabalho, fortalece os laços com a comunidade e atende uma das metas do nosso Plano de Educação”, concluiu Pio Mielo.