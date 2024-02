Pio Mielo: “Novo Campus da USCS é fundamental para o desenvolvimento da cidade”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), participou na tarde de quinta-feira (15/02), ao lado do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do reitor da Universidade de São Caetano do Sul (USCS), Leandro Prearo, da inauguração do Campus Centro II da instituição de ensino superior. Localizado no Edifício São Caetano, na rua Samuel Klein, 83, o novo campus é uma extensão da escola de saúde que abrigará três cursos: Fisioterapia, Farmácia e Nutrição.

Para Pio Mielo, essa inauguração é fundamental para o desenvolvimento econômico e acadêmico da cidade. “Este é mais um marco significativo para São Caetano, demonstrando o compromisso contínuo da Câmara, administração municipal e da USCS com a expansão acadêmica e o desenvolvimento do município”, afirmou o presidente do Legislativo.

“A inauguração desse nosso campus, além de impulsionar a expansão acadêmica, também irá movimentar o centro de São Caetano do Sul, pois diariamente mais de 4 mil alunos irão circular pelos dois campi da USCS”, disse. “Parabéns à comunidade, ao prefeito Auricchio, ao professor Leandro Prearo e a todos os envolvidos por mais este relevante passo rumo ao progresso e à excelência educacional”, acrescentou Pio Mielo.

Utilizarão o espaço as turmas a partir do 3° semestre dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, totalizando cerca de 250 alunos, somente no período matutino (neste semestre). A capacidade máxima é de 330 alunos por período (manhã, tarde e noite). O novo espaço conta com 11 salas de aula, sala de estudos, área de convivência, sala para os professores, sala para o setor administrativo, copa, área de limpeza e cinco banheiros.