Pio Mielo: “Nova base do SOS Cidadão 156 vai otimizar o atendimento das ocorrências”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), participou na manhã de sábado (24/2) da inauguração da nova base do SOS Cidadão 156. Localizada na Avenida Guido Aliberti, bairro Cerâmica, está em espaço mais amplo, para acomodar melhor os veículos e toda equipe.

Para Pio Mielo, haverá otimização do atendimento das ocorrências. “Os serviços de atendimento de urgência e emergência desempenham um papel vital na saúde pública, proporcionando cuidados médicos de excelência. Sua prontidão e eficiência são fundamentais para preservar vidas e mitigar complicações associadas a condições médicas sérias”, afirmou o presidente do Poder Legislativo.

O SOS Cidadão 156 é um serviço municipal especializado em atendimento pré-hospitalar. Funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. O local conta com três dormitórios; Núcleo de Educação em Urgência (NEU) com sala equipada para treinamentos; refeitório com sala de descanso; cozinha; almoxarifado para armazenamento de insumos e medicamentos; Central de Material e Esterilização (CME); área de coordenação; Centro de Condicionamento Físico e Central de Regulação.

“A Câmara estará sempre ao lado da administração municipal na implantação de políticas públicas para o bem-estar no cidadão”, complementou Pio Mielo.