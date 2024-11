Pio Mielo: “Diretores de escola são fundamentais para a construção de uma educação de qualidade”

Em alusão ao Dia Nacional do Diretor de Escola, comemorado em 12 de novembro, o presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Professor Pio Mielo (PSD), ressaltou a importância desses profissionais para a construção de uma educação de qualidade e para a formação dos estudantes.

Na condição de educador com vasta experiência no setor, Pio Mielo destacou o papel decisivo dos diretores na criação de um ambiente disciplinado e adequado para o aprendizado. “Os diretores são responsáveis por orientar, motivar e assegurar que o processo de ensino-aprendizagem seja eficiente e transformador. São eles que garantem a disciplina e o clima de respeito dentro das escolas, o que é essencial para que a educação cumpra sua função social.”

Para o chefe do Poder Legislativo, o trabalho do diretor vai além da gestão administrativa e desempenha um papel preponderante na construção da educação. “Ele é um líder pedagógico que contribui ativamente para a formação ética e cidadã dos estudantes. A educação precisa de lideranças comprometidas com valores humanos essenciais, como o respeito às diferenças, o trabalho em equipe e a construção de um ambiente de convivência harmoniosa”, afirmou.

Professor Pio Mielo reafirma seu compromisso com a melhoria da educação em São Caetano do Sul, buscando sempre fortalecer a estrutura das escolas e valorizar os profissionais da educação. “A construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa diretamente pela qualificação do ensino, e os diretores de escolas têm um papel fundamental nesse processo de transformação social”, complementou.