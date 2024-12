Pio Mielo destaca papel da Câmara no desenvolvimento de São Caetano

O presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), fez um balanço do trabalho realizado pelos vereadores durante a 18ª Legislatura (2021-2024), destacando o comprometimento dos parlamentares em promover avanços inovadores em áreas essenciais para a cidade. Diversas matérias foram discutidas e aprovadas, com destaque para a implementação do programa Tarifa Zero, em 2023, que garantiu o transporte público gratuito para os cidadãos.

O Professor Pio Mielo classificou a aprovação da medida como um marco na melhoria da mobilidade urbana e no compromisso da Câmara com a acessibilidade e a qualidade de vida dos moradores. “A Tarifa Zero representou um avanço significativo para a população, garantindo que nossa tenha acesso ao transporte público sem custos, promovendo a inclusão e incentivando o uso de alternativas sustentáveis”, afirmou.

No setor educacional, o presidente do Legislativo ressaltou o trabalho dos parlamentares para ampliar o acesso à educação de qualidade . “A criação de novas unidades educacionais e a ampliação de programas de qualificação para professores refletem nosso compromisso com o futuro das crianças e jovens da cidade. Investir em educação é investir no futuro de São Caetano, garantindo um sistema educacional de excelência”, ponderou.

Na área da saúde, Pio destacou a aprovação de medidas que fortalecerão a infraestrutura de atendimento médico , como a construção de novas unidades de saúde e a ampliação dos serviços existentes . “A saúde sempre foi uma prioridade. Trabalhamos para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a um atendimento digno e eficiente”, frisou.

Em infraestrutura urbana, a Câmara endossou projetos que revitalizaram praças, pavimentaram ruas e melhoraram áreas de lazer e esporte . “A infraestrutura é a base do desenvolvimento urbano. Trabalhamos para que São Caetano continue sendo referência nacional em qualidade de vida e organização urbana”, explicou.

Pio Mielo finalizou sua análise destacando a importância da parceria entre o Legislativo e a administração municipal para o sucesso das ações inovadoras . “Nosso trabalho foi pautado no bem-estar da população. A Câmara tem sido um espaço de diálogo e ações concretas, sempre focadas em tornar São Caetano do Sul uma cidade cada vez melhor para todos. Em 2025, continuaremos nesse caminho”, concluiu.