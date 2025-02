Pio Mielo celebra resultados do Censo 2022 que colocam São Caetano no topo da educação

O vereador Professor Pio Mielo (PSD) celebrou os dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que confirmam São Caetano do Sul como a cidade brasileira com o maior índice de escolaridade. O número médio de anos de estudo das pessoas com mais de 25 anos no município é de 12,7 anos, o maior do país, enquanto a média nacional é de 9,6 anos.

Professor Pio Mielo, educador com trajetória consolidada, comemorou os dados e destacou o trabalho conjunto da comunidade e do poder público para alcançar esses resultados. “Esses números são fruto de um esforço coletivo que envolve educadores, famílias, estudantes e políticas públicas eficientes. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, e nossos índices comprovam que estamos no caminho certo”, afirmou.

O parlamentar enfatizou que os resultados do Censo 2022 reforçam a necessidade de políticas públicas contínuas e eficazes. “A educação transforma vidas e constrói um futuro melhor. Esses números mostram que, quando há comprometimento e investimento, os resultados aparecem. Vamos seguir trabalhando para que nossa cidade continue sendo um exemplo de excelência educacional, com oportunidades para todos”, concluiu Pio Mielo.

Os dados também destacam a excelência da educação na cidade, que registrou a maior taxa de frequência escolar bruta em duas faixas etárias: 97,8% entre crianças de 4 e 5 anos e 49,8% entre jovens de 18 a 24 anos, considerando municípios com mais de 100 mil habitantes. Além disso, São Caetano do Sul possui a maior proporção de habitantes com ensino superior do Brasil, com 48,2% da população graduada.