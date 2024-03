Pintura de Sérgio Milliet recém integrada ao acervo do MAM São Paulo é exibida na Biblioteca

O Museu de Arte Moderna de São Paulo recebeu a doação de uma obra do artista Sérgio Milliet (1898 – 1966), importante incentivador do museu em seus primeiros anos. A pintura acaba de ser doada por Maria Lúcia de Araújo Cintra ao acervo do MAM e é exibida na Biblioteca Paulo Mendes de Almeida até o dia 12 de maio.

Sem título (autorretrato) é um trabalho em óleo sobre madeira e tem um característica singular: ela apresenta dois autorretratos com diferentes acabamentos, um na frente e outro no verso do suporte. Também estará disponível para consulta do público, na Biblioteca, o catálogo da exposição Homenagem a Sérgio Milliet, realizada pelo MAM em 1969. Na época, a mostra reuniu obras de Milliet que estavam espalhadas em coleções de seus amigos. O catálogo apresenta textos de José Geraldo Vieira e Quirino da Silva.

Cauê Alves, curador-chefe do museu, destaca que Sérgio Milliet foi um dos personagens decisivos para a fundação do MAM São Paulo, bem como em toda a fase inicial da instituição. “O autorretrato que acaba de entrar para a coleção do MAM, complementa as outras seis pinturas do artista já presentes no acervo que vieram da coleção Tamagni, fundamental na segunda fase do museu. Essa obra, em especial, tem a particularidade de trazer um esboço, uma pintura inacabada no verso, e a sua realização completa na frente, o que permite que a gente conheça um pouco do seu processo de trabalho”, comenta.

Sobre o MAM São Paulo

Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Sua coleção conta com mais de 5 mil obras produzidas pelos mais representativos nomes da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. Tanto o acervo quanto as exposições privilegiam o experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística mundial e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.

O Museu mantém uma ampla grade de atividades que inclui cursos, seminários, palestras, performances, espetáculos musicais, peças de teatro, sessões de filmes e práticas artísticas. O conteúdo das exposições e das atividades é acessível a todos os públicos por meio de visitas mediadas em libras, audiodescrição das obras e videoguias em Libras. O acervo de livros, periódicos, documentos e material audiovisual é formado por 65 mil títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários países mantém o acervo vivo.

Localizado no Parque Ibirapuera, a mais importante área verde de São Paulo, o edifício do MAM foi adaptado por Lina Bo Bardi e conta, além das salas de exposição, com ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e uma loja onde os visitantes encontram produtos de design, livros de arte e uma linha de objetos com a marca MAM. Os espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx para abrigar obras da coleção. Todas as dependências são acessíveis a visitantes com necessidades especiais.

Serviço:

Nova aquisição: Sérgio Milliet

Período expositivo: 01 de março a 12 de maio

Local: Biblioteca do MAM São Paulo

Reserve o seu ingresso: https://mam.org.br/ingressos

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Endereço: Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – acesso pelos portões 1 e 3)

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (com a última entrada às 17h30)

Ingressos: R$30,00 inteira e R$15,00 meia-entrada. Aos domingos, a entrada é gratuita e o visitante pode contribuir com o valor que quiser. Para ingressos antecipados, acesse mam.org.br/visite

Meia-entrada para estudantes, com identificação; jovens de baixa renda e idosos (+60). Gratuidade para crianças menores de 10 anos; pessoas com deficiência e acompanhante; professores e diretores da rede pública estadual e municipal de São Paulo, com identificação; amigos e alunos do MAM; funcionários das empresas parceiras e museus; membros do ICOM, AICA e ABCA, com identificação; funcionários da SPTuris e funcionários da Secretaria Municipal de Cultura.