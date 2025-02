Pink Floyd: show histórico de 1972 é restaurado e chega aos cinemas em abril

Em um anúncio aguardado por fãs de longa data, a Legacy Recordings, divisão de catálogos da Sony Music, revelou que o icônico filme “Pink Floyd at Pompeii” será relançado em um formato completamente renovado. A nova edição estará disponível em áudio digital e será apresentada pela primeira vez em Dolby Atmos, com lançamento marcado para 2 de maio.

O novo material traz uma visão detalhada das impressionantes filmagens originais, acompanhadas por um áudio que passou por um processo de restauração rigoroso. Para celebrar essa reedição, um videoclipe da performance da música “Echoes”, registrada durante a apresentação em Pompeii, foi disponibilizado ao público.

O concerto ao ar livre, gravado antes do lançamento do célebre álbum “The Dark Side of the Moon”, oferece uma janela para o que era a banda antes de alcançar o status de lenda mundial. O filme não apenas documenta a performance da banda, mas também capta a essência do ambiente histórico onde foi filmado, nas ruínas antigas da cidade romana.

A restauração do filme foi realizada com grande meticulosidade pela equipe liderada por Lana Topham. O negativo original de 35mm foi encontrado em condições inesperadas e exigiu um trabalho detalhado fotograma a fotograma para assegurar que a imagem mantivesse sua integridade estética. Topham comentou sobre a importância dessa descoberta: “Desde 1994, busquei as imagens perdidas de ‘Pink Floyd At Pompeii’. A recente descoberta do negativo original de 1972 representou um momento único na minha trajetória profissional.”

A nova versão do filme será apresentada em alta definição 4K e inclui uma mixagem de som revitalizada realizada por Steven Wilson. Esta mixagem, que utiliza as tecnologias 5.1 e Dolby Atmos, visa proporcionar uma experiência sonora imersiva que respeita a autenticidade e o caráter do som da banda na época. Wilson se comprometeu a capturar a atmosfera dos dias quentes de 1971 durante as gravações.

Os fãs podem aguardar ansiosos por esta nova apresentação, que não só promete reviver momentos marcantes da carreira do Pink Floyd, mas também trazer à luz detalhes que foram ocultos nas versões anteriores do filme.