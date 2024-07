Pinheiros como ponto turístico de São Paulo: De restaurantes a espaço de eventos para conhecer

A região de Pinheiros, em São Paulo, é reconhecida por seus inúmeros estabelecimentos que unem gastronomia de alta qualidade, sofisticação e diversão em um só lugar. Localizado na zona oeste da cidade, o bairro também é conhecido por sua atmosfera artística e cultural, além de ser um importante polo comercial e residencial.

Para explorar a região e turistar pelo bairro, selecionamos 6 estabelecimentos que se destacam como destinos imperdíveis para quem busca experiências memoráveis. Confira:

Janela Espaço para eventos

Localizado no coração de Pinheiros, o Janela é um espaço para celebrar momentos únicos e especiais. Fundado em 2021 por Pedro Coutinho e Mauro Monteiro, o espaço se destaca por sua versatilidade, serviço impecável e ambiente amplo.

Com um salão principal de 150 m², mezanino de 35 m² e capacidade para até 80 pessoas sentadas ou 200 em pé, o Janela oferece um ambiente integrado perfeito para uma variedade de eventos, incluindo aniversários, mini-weddings, eventos corporativos e muito mais.

Além disso, em parceria com a chef Paula Cedin, o Janela apresenta um cardápio exclusivo que vai desde jantares sofisticados até coffee breaks corporativos. Com pacotes personalizados e serviços complementares disponíveis, o Janela se destaca como a escolha ideal para celebrações memoráveis.

Serviço

Janela

Endereço: Rua Mateus Grou, 458 – Pinheiros, São Paulo – SP.

nojanela

Site: Link

Daje Roma é especialista em gastronomia romana

Indo além dos sabores italianos, o Daje Roma entrega receitas autenticamente romanas. Pet friendly e aconchegante, o restaurante fica em Pinheiros e tem menu amplo, com carnes, entradas, (muitas) massas e, claro, sobremesas. Com esses pratos, a casa promete levar seus clientes a uma viagem à Roma sem ter que sair das mesas. Entre tantas delícias, destaca-se o carro-chefe da casa: La Carbonara (R$72), feito com a receita italiana original, que leva rigatoni à base de batata, pecorino, pimenta-do-reino, ovo e guanciale.

Serviço

dajeroma_sp

Rua Mateus Grou, 19, Pinheiros

Horário de funcionamento:

de terça a sexta, das 12h às 15h (almoço) e das 19h às 23h (jantar);aos sábados, das 12h30 às 16h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às Fechado na segunda

Pet-friendly

Petros Greek Taverna traz pedaço da Grécia ao bairro

A culinária grega do Petros Greek Taverna conquistou o coração dos paulistanos. Agora com duas unidades em Pinheiros, o restaurante segue investindo em receitas familiares, passadas de geração em geração, e de olho em todas as novidades gastronômicas da Grécia. Por exemplo, já pensou em experimentar a batata frita de um jeito diferente? No Souvláki (R$39), um sanduíche de carne bovina, pernil, frango ou peixe, enrolado no pão pita com tomate, cebola e tzatziki, as fritas vão dentro do lanche!

Serviço

petrosgreektaverna

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros

Telefone: (11) 3898-5890

Horário de funcionamento:

de terça a sexta, das 12h-15h e 19h-23h;

aos sábados, das 12h-16h e 19h-23h;

e aos domingos, do meio-dia às 17h

Não abre na segunda

Rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros

Telefone: (11) 3032-8778

Horário de funcionamento:

de terça a quinta, das 12h-15h e 19h-23h;

às sextas e sábados, das 12h às 23h;

e aos domingos, das 12h às 17h

Não abre na segunda

Jacarandá exibe cerâmica da Boa Lembrança 2024

Sabor e arte convergiram no Jacarandá, famoso restaurante de Pinheiros que abre todos os dias da semana, com a divulgação do prato da Boa Lembrança 2024. Criado e assinado pelo chef da casa, Rodrigo Aguiar, a receita eleita foi o Arroz de Costela, uma releitura do clássico gaúcho, com arroz-cateto orgânico, costela defumada e chouriço cantimpalo.

A novidade vai desde a forma de servi-lo – na panelinha de ferro, com tomate assado, cebola grelhada e maionese de alho marcante – até a cerâmica feita exclusivamente para a ocasião: o prato é ilustrado com um dos ingredientes principais do prato. A arte, colorida e leve, retrata a essência e a qualidade de mais uma criação memorável. Basta pedir o prato para ganhar.



Serviço

jacarandabr

Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros

Telefone: (11) 3083-3003

Horário de funcionamento:

diariamente, das 8h à meia-noite

Pet-friendly

O premiado bar da Rua Costa Carvalho tem o balcão sob responsabilidade do mixologista Alê D’Agostino. Uma boa pedida da casa é o Penicilina e Cidreirinha (R$54), composto por José Cuervo Tradicional 100% Agave, Moonshine, Black Label, xarope de mel e cidreira e suco de limão. Para acompanhar, há o Tartar a moda Asiática em Crispy Rice (R$62), filé mignon picado na ponta da faca temperado com gengibre, óleo de gergelim torrado e molho asiático em crocante de arroz, criação do chef Thiago Cerqueira.

Serviço:

guilhotinabar

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP

Fone: (11) 3031-0955

Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 01h e sábado das 17h à 01h www.guilhotinabar.com.br

O Carrasco Bar



Para o bar intimista que funciona no piso superior do festivo Guilhotina, Alê D’Agostino desenvolveu onze novas sugestões de drinks, uma delas sem álcool. Entre as novidades da carta está o Old Executioner (R$79), uma perfumada combinação de Whisky Woodford Reserve, Amaro, jerez e um leve toque de café espresso. Outra boa pedida é o Lichee Martini com gin, licor de lichia, vermute seco e Perrier (R$65). Para acompanhar as bebidas, há também novas pedidas de comidinhas, como o Atum, Shisso & Gema Curada (R$78), no qual lâminas de atum vêm temperadas com gema curada e acompanhadas de tempurá de shissô.

Serviço:

ocarrascobar

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP. (Em cima do Guilhotina Bar).

Telefone: (11) 3031- 0955

Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 00h