Pindamonhangaba é reconhecida pela ABNT como cidade inteligente

Quem conhece e acompanha a cidade nos últimos anos vai dizer: eu já sabia. Sim, pois, desde janeiro de 2020, quando iniciou o Projeto Prefeitura Sem Papel que trouxe a adoção de processos digitais via plataforma 1Doc, Pindamonhangaba teve uma transformação incrível. Com o fim dos processos físicos, tudo ficou mais ágil e simples: mais inteligente.

Além da economia com impressões, foi possível tornar tudo mais rastreável e transparente de ponta a ponta, o atendimento ao cidadão melhorou, e a administração passou a ter em mãos indicadores para tomada de decisões inteligentes.

Conheça alguns números incríveis conquistados em pouco mais de 2 anos do projeto

Mais de 600 serviços online disponíveis para o cidadão/ solicitante;

Mais de 18 milhões de impressões poupadas;

Mais de 32 milhões de reais em economia;

Mais de 87 mil notificações enviadas automaticamente ao solicitante;

Média de 12 mil assinaturas digitais realizadas ao mês;

74,26% dos protocolos abertos via site.

Os resultados chamam a atenção e mostram o trabalho pela digitalização da cidade que, em janeiro de 2023, já rendeu um prêmio da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quando se tornou o segundo município do Brasil a conquistar a conformidade de seus indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida com a Norma ABNT NBR ISO 37120.

Agora, a conquista é ainda mais relevante, pois a cidade será certificada como Cidade Inteligente e Resiliente de acordo com as normas ABNT NBR ISO 37122 e ABNT NBR ISO 3710.

Ao todo, foram analisados e auditados 122 indicadores, sendo 61 indicadores para cidades inteligentes e 61 indicadores para cidades resilientes. A ABNT tem níveis de certificação diferenciados para os municípios, sendo o nível Bronze o inicial, evoluindo para Prata, Ouro e Platina e são concedidos a partir da avaliação de indicadores certificados em cada norma, sendo ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O município conquistou a certificação nível Ouro na norma ABNT NBR ISO 37122, e Platina na norma ABNT NBR ISO 37123 – o mais alto no processo de Certificação da norma. As normas têm por objetivo definir e estabelecer metodologias para a definição de um conjunto de indicadores criados, a fim de mensurar o desempenho nas áreas citadas, além de apoiar a definição de políticas públicas para o município.

O secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos de Pindamonhangaba, Danilo Velloso, ressalta que a certificação é resultado de uma série de ações implantadas no município nos últimos anos. “As certificações consolidam Pindamonhangaba como referência. Aproximadamente oito cidades no mundo possuem a tríplice certificação, sendo Pindamonhangaba a que mais possui indicadores e ações, feito executado com resultados de economias aos cofres públicos”.

Segundo o Presidente da ABNT, Mario William Esper, para mensurar seu desempenho as cidades necessitam de indicadores que sejam padronizados, consistentes e que possam ser comparáveis entre demais municípios, de forma a garantir qualidade de vida e sustentabilidade na implantação de políticas, programas e projetos, visando ao atendimento dos padrões normativos e a sua confirmação por meio de um processo de certificação.

“O conceito de cidades inteligentes é relativamente novo, sendo o alicerce para a discussão sobre a concepção de desenvolvimento sustentável. É importante que indicadores como governança, administração pública, planejamento urbano, meio ambiente, economia, segurança, saúde, educação, dentre outros, forneçam uma resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade”, ressaltou o dirigente.

Mais do que um certificado, um impulso

O processo de certificação pode ajudar as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com dados comparativos globais, medir o desenvolvimento urbano sustentável, informar os investimentos em infraestrutura com resultados mensuráveis e medir a gestão de desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida ao longo do tempo. Também vem a facilitar a troca de informações e projetos através do compartilhamento de informação, possibilitando o aprendizado de umas com as outras ao permitir comparação por meio de uma vasta gama de medidas de desempenho.

Para o Diretor de Certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Antônio Carlos Barros de Oliveira, a partir da certificação, gestores públicos terão acesso a dados padronizados e auditados por organismo independente, que serão utilizados para orientar decisões de gestão e planejamento. “O município de Pindamonhangaba está entre as cidades certificadas por um processo internacional que utilizado em 165 países do mundo, que seguem os padrões ISO. A ABNT sendo representante única da International Organization for Standarlization (ISO), possui credibilidade para realizar certificações em todo o território nacional, atendendo aos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços”, ressalta o diretor.

Cidades inteligentes: uma corrente de evolução.

Quem tem visão de futuro, sabe que ele começa no agora. Então, se já existe tecnologia para simplificar a vida das pessoas, por que não usar o melhor dela para simplificar toda uma cidade?

O reconhecimento da ABNT, demonstra que Pindamonhangaba se configura como um grande exemplo para todo Brasil, uma administração em que todos os processos andam mais rápido, com mais transparência e maior rastreabilidade. Ao tomar decisões inteligentes baseadas em dados, pratica-se uma economia que é revertida em recursos para a cidade, há maior conexão com cidadão e, ainda, preservação de recursos naturais.

Tudo isso, a partir de uma simples decisão de tornar os processos digitais, que começou pelo desejo de economizar e gerenciar processos, e, hoje é coroada com um prêmio que serve como inspiração para a evolução das nossas cidades não pararem.