Pinacoteca de São Paulo realiza primeira edição do Festival Pina Praça

Data: 26 a 28.07.2024

Praça da Pina Contemporânea | Evento gratuito

A Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza primeira edição do Festival Pina Praça, no edifício Pinacoteca Contemporânea. Em parceria com a feira de empreendedorismo criativo Cultura Circular, de 26 a 28 de julho a praça do museu recebe uma programação para adultos e crianças que reúne culinária, música, produtos de design e moda, além de oficinas de arte. A partir da temática da Terra, presente nas exposições do ano, o museu realiza também sua primeira sessão de filmes ao ar livre, em parceria com a Coleção Kadist e coleções particulares.

O festival começa com atividades dedicadas ao público infantil, na sexta-feira (26). Das 14h às 15h, o educativo do museu promove o Experimenta!, com atividades de experimentação artística para grupos familiares. A partir das 15h, são exibidos os curtas infantis: “A festa dos encantados” 13min (2015), de Masanori Ohashy, “Maré Braba” 7min (2024), de Pâmela Peregrino, “Aurora, a rua que queria virar um Rio” 10min (2021), de Radhi Meron, “Jussara” 9min (2023), de Camila Ribeiro, “Konãgxeka: O diluvio maxacali”, 12:30min (2016) e “Jurema e a peleja do carcará e a suçuarana”, 2:05min (2023), de Bako Machado.

No fim de semana, o Experimenta! acontece às 13:30h. Às 14:30h, dois shows acontecem no museu: no sábado (27), a cantora e compositora Alessandra Leão faz apresentação com repertório do seu último disco MPB, o ACESA. Domingo (28), a cantora Preta Archanjo traz samba para a praça da Pinacoteca com o show “Encantos de mulheres”, em que faz a interpretação de canções de diferentes artistas brasileiras como Beth Carvalho e Maria Rita.

Sessões de cinema ao ar livre acontecem em dois programas, a partir das 15:30h. Confira a programação completa dos filmes abaixo:

PROGRAMA I – Sábado, 27.07:

Coleção Kadist

Piedras Blancas | 4:53min (2014), Miguel Angel Rios (Argentina)

Há Terra | 12:37min (2014), Ana Vaz (Brasil)

Lightning Dance |6:03min (2018), Cecília Bengolea (Argentina)

La Memoria Verde | 13min (2019), Enrique Ramirez (Chile)

Coleções particulares

A gente rio | 29:29min (2016), Carolina Caycedo (Colombia)

Flexa 2 – O Sol e a Flor | 11:46min (2021), Ailton Krenak e Anna Dantas (Brasil)

Moving Toward Us | 11:06min (2022), Jonas Van (Brasil)

Minha bateria está fraca e está ficando tarde | 27:29min (2020), Rubiane Maia e Tom Nobrega (Brasil)

PROGRAMA II – Domingo, 28.07:

Coleção Kadist

Xar – Sueño de obsidiana | 13:06min (2020), Édgar Calell (Guatemala)

Resiliencia Tlacuache | 16:01min (2019), Naomi Ricón Gallardo (México)

Petrogenesis | Petra, Genetrix, 6:50min (2019), Ayoung Kim (Coréia do Sul)

El Salto (The Jump/The Waterfall) | 12:35min (2021), Juan Covelli (Colombia)

Coleção Particular

Journey to a Land Otherwise Unknown | 23min (2011), Laura Huertas (Colômbia)

Curupira e a Máquina do Destino | 25min (2021), Janaina Wagner (Brasil)

Coleção Pinacoteca

Kaapora: o chamado das matas | 20min (2020), Olinda Tupinambá (Brasil)

9493 | 11:05min (2011), Marcelvs L (Brasil)

Shows:

Alessandra Leão

Data: 27/07 – 14:30h

Preta Archanjo

Data: 28/07 – 14:30h