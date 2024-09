Pinacoteca de São Bernardo apresenta individual de Letícia Gonçalves

A partir de 14 de setembro, a Pinacoteca de São Bernardo do Campo abre a individual “Um corpo presente” de Letícia Gonçalves. Com aproximadamente 20 obras e sob a curadoria de Cristina Suzuki, a mostra vai ao encontro dos anseios da artista que, entre os quais, é mostrar as potencialidades dos corpos, suas capacidades de afetos e de experiências que vão além da estética. Em cartaz até 2 de novembro, o projeto foi realizado pela Lei Federal Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022) através da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo/SP.

Tinta acrílica, giz pastel seco, carvão vegetal, entre outros, dão formas aos traços, aos pensamentos e, mais que isso, aos sentimentos de Letícia, em obras não apenas atemporais, mas definitivamente necessárias em uma sociedade que rechaça e oprime corpos considerados ‘fora do padrão’. As formas voluptuosas de grande parte das obras foram criadas para levar à reflexão, como explica a curadora. “A provocação é olhar com afeto e acolhimento para pessoas com corpos perfeitos em suas diferenças e especificidades e não com a visão contaminada pela teoria do corpo perfeito padrão. A provocação é olharmos com mais apreço para o nosso próprio corpo.”

Uma exposição para repensar paradigmas nos quais, segundo a artista, os corpos surgem em sua pesquisa para essa exposição, recriados como figuras antropomórficas, resultado de processos criativos, experiências de todos os movimentos do corpo, sensações e emoções. “As figuras são complexas ao mesmo tempo que não são, brincam com a figuração e flertam com a abstração”, diz Letícia. As diferentes medidas e a rica gama de tonalidades, da qual Letícia se apropria com maestria, mudam conforme a expografia, conta Cristina. “A escala e a paleta de cores das obras aumentam e acontece uma série de possibilidades em formatos e volumes nos desenhos e pinturas que seguem na sala expositiva, culminando com a pintura mural com seis metros de largura, onde podemos pensar para além de uma experiência imersiva, um grito visual.”

Entre os trabalhos, nos quais ainda há uma escultura em grandes proporções com 1,31 metro de altura, destaque para a obra “A Cabeça”, uma gravura em metal com técnica de ponta seca e crayon em papel Hahnemühle. Apenas duas tiragens retratam a cabeça de uma mulher que “aparece muitas vezes em fuga, querendo se descolar do todo”, diz a curadora que aponta em seu texto curatorial a mostra se tratar de um “presente para o corpo.” A artista celebra: “Esta exposição é sem dúvida de grande importância para mim, vem como um presente não só pessoal como também para o público, para que ali se reserve um espaço de prestígio para corpos que são invisibilizados e fora do padrão com um recorte para o corpo gordo, que sistematicamente acabam sendo repelidos pelo que são.”

SERVIÇO

Exposição “Um corpo presente”

Curadoria de Cristina Suzuki

Local: Pinacoteca de São Bernardo do Campo

Endereço: Rua Kara, 105 – Jardim do Mar – São Bernardo do Campo – SP

Telefone: 11 2630-9600

Abertura: 14 de setembro 2024 – das 14h às 18h

Período expositivo: 16 de setembro a 2 de novembro

Horário de funcionamento: Terça – 9h às 20h | Quarta a sexta – 9h às 17h | Último sábado do mês – 10h às 16h