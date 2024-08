Pinacoteca Benedito Calixto será palco de recital de piano gratuito com Newton Zago

Neste domingo (4/08), a partir das 17 horas, a Pinacoteca Benedicto Calixto será palco da apresentação de piano de Newton Zago, um dos mais brilhantes pianistas brasileiros da nova geração. Em seu recital, intitulado “Ininterrupto”, o músico apresenta um programa diversificado, que inclui composições próprias e arranjos únicos de peças consagradas.

A apresentação musical faz parte da 2ª edição do Arte na Pinacoteca, uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, promovido pela Fundação Benedicto Calixto.

A entrada é gratuita, proporcionando uma oportunidade imperdível para o público desfrutar de uma tarde inesquecível de música com Newton Zago, em um dos espaços culturais mais prestigiados de Santos.

O ingresso pode ser retirado no dia da apresentação, a partir das 16 horas, por ordem de chegada. o espaço é limitado a 50 lugares. A apresentação também será transmitida nas redes sociais da Pinacoteca (Facebook, Instagram e YouTube).

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (13) 3221-5300 ou e-mail [email protected].

Sobre o Artista: Newton Zago é um músico multifacetado, reconhecido por sua habilidade de transitar com maestria por diversos estilos musicais e por suas apresentações cativantes e imprevisíveis. Com uma carreira em ascensão, ele continua a encantar audiências em todo o Brasil com sua técnica apurada e musicalidade única.

Natural de Santos, Newton Zago é a terceira geração de uma família de músicos. O avô paterno, Sebastião Zago, foi maestro e dono de uma orquestra nos anos 50. O pai Nilson Zago, era um maestro conhecido internacionalmente por ter participado em um dos concursos mais cobiçados do mundo, no qual foi premiado, e a mãe, a musicista e professora de piano Gilda Zago, se formou no Instituto Musical Santa Cecília de Santos.

Aos 4 anos de idade, Newton iniciou o seu primeiro curso de piano no Instituto Musical Carlos Gomes, conseguindo o 1º lugar em alguns concursos e o “Mérito” pela brilhante participação no concurso infantil BEYER em 1987. Começou a se interessar em cantar aos 15 anos de idade, trabalhando ao lado do pai com apresentações em várias cidades do Brasil nos eventos programados pela Zago Art Show, banda criada pelo pai que hoje está sob seu comando.

Compositor, com mais de 300 composições em estilo clássico e popular, Newton Zago não apenas vive se surpreendendo como também adora surpreender os outros. Ele enxerga além das divisões entre as peças individuais, pelo que a audiência deve estar sempre alerta para ser capaz de aplaudir o executante.

Com técnica, musicalidade efervescente e curiosidade ilimitada, sem um resquício de autonegação e em desafio a todas as regras tradicionais, Newton Zago move-se em todos os terrenos, pois somente desta forma podem ser encontrados os caminhos mais curtos.

Serviço: Recital de Piano com Newton Zago

Data: 04 de agosto de 2024 (domingo)

Retirada de ingressos antecipados: a partir das 16h

Lugares limitados: 50 pessoas

Horário: 17h – Entrada gratuita

Local: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto

Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão – Santos – SP

Telefone: (13) 3221-5300

Website: www.pinacotecadesantos.org.br

Transmissão simultânea: Redes sociais da Pinacoteca (Facebook, Instagram e YouTube)