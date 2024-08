Pinacoteca Benedito Calixto será palco de Recital de piano gratuito com Mario Tirolli no domingo

Neste domingo (18/08), a partir das 17h, a Pinacoteca Benedicto Calixto – Santos – será palco do recital de piano com Mario Tirolli, um dos mais consagrados e completos artistas da região.

Com entrada gratuita, a apresentação musical faz parte da 2ª Edição do Projeto Arte na Pinacoteca, uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, e promovido pela Fundação Benedicto Calixto.

Nesta apresentação, Mario Tirolli desfila sua versatilidade em peças de diferentes naturezas, transitando em estilos consagrados pelo tempo: Jazz, Erudito, Choro, arranjos e composições próprias, com a participação especial da cantora Sabrina.

Na primeira parte do programa, ao piano, destaque para Rapsódia em Blue (G. Gershwin – arranjo especial), Rosa (Pixinguinha) e Mar de Amor (Mario Tirolli). Na segunda parte, com piano e vozes e participação da cantora Sabrina, The Phantom of the Opera (A. Lloyd Webber) e Don’t go Breaking my Heart (Elton John), ambas com participação da cantora Sabrina.

O ingresso pode ser retirado gratuitamente no dia da apresentação, a partir das 16h, por ordem de chegada. o espaço é limitado a 50 lugares. A apresentação também será transmitida nas redes sociais da Pinacoteca (Facebook, Instagram e YouTube).



Sobre o Artista: Mario Tirolli é bacharel em Música Popular pela UNICAMP, com formação em música erudita e aperfeiçoamento em piano pelo Conservatório Musical de Santos. Também possui especialização em Regência pelo Conservatório Municipal de Cubatão e Licenciatura em Música pela UNIMES.

Com uma carreira de 38 anos como músico profissional, Tirolli é o diretor do GRUPO TIROLLI, onde atua como regente, tecladista e arranjador. O grupo oferece uma diversidade de formações musicais, incluindo a TIROLLI ORQUESTRA & CORAL, TIROLLI BAND, TIROLLI JAZZ, TIROLLI DIXIELAND e TIROLLI PIANO & CORDAS, destacando-se em cerimônias, festas e apresentações de jazz. Além de músico e maestro, também é cantor e compositor.



Além disso, Mario tem uma carreira sólida como pianista erudito, com destaque para sua apresentação como solista na “Rhapsody in Blue” de George Gershwin, junto à Orquestra Municipal de Santos. Ele também promove seu trabalho autoral “Mar de Amor” em shows e recitais, e tem uma vasta experiência em direção musical e composição para teatro e espetáculos.

Serviço:

Recital de Piano com Mario Tirolli

Data: 18 de agosto de 2024 (domingo)

Horário: 17h

Entrada gratuita

Local: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto

Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão – Santos – SP

Telefone: (13) 3221-5300

Website: www.pinacotecadesantos.org.br