Pinacoteca Benedito Calixto promove recital de piano gratuito com Duo Traverso

Neste domingo (13/10), a partir das 17h, a Pinacoteca Benedicto Calixto vai receber o Recital Duo Traverso, formado pela soprano Denise Yamaoka e pelo pianista Antonio Eduardo. O evento com entrada gratuita será uma grande celebração das obras inovadoras de Gilberto Mendes, um dos pioneiros da música contemporânea brasileira, e de outros compositores influentes.

Nascido em Santos, Gilberto Mendes, um dos signatários do Manifesto Música Nova e uma figura central no vanguardismo musical brasileiro, será homenageado com a execução de suas composições, incluindo seleções do Ciclo Raul de Leoni. As obras de Mendes, um dos maiores compositores contemporâneos do mundo, mesclam modernismo musical com a rica herança cultural brasileira, influenciando inúmeras gerações de compositores.

O programa incluirá também as Canções a Machado de Assis de Achilli Pichi, De Dúvida de Ricardo Cardim e La Gitana Op.29, N.5 de Juan Orrego-Salas.

Com entrada gratuita, a apresentação musical faz parte da agenda Arte na Pinacoteca 2ª Edição, com realização do Ministério da Cultura, patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G.PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, e promovido pela Fundação Benedicto Calixto. O evento oferece ao público a oportunidade de conhecer composições únicas que conectam o passado, o presente e o futuro da música brasileira.

O recital acontece no dia de nascimento do maestro e está presente dentre várias outras programações da cidade comemorando a Semana Cultural Gilberto Mendes.

O ingresso pode ser retirado gratuitamente no dia da apresentação, a partir das 16h, por ordem de chegada. o espaço é limitado a 50 lugares. A apresentação também será transmitida nas redes sociais da Pinacoteca (Facebook, Instagram e YouTube).

Na sequência, às 18h, haverá apresentação do Coral Calixto, no Espaço Cultural da Pinacoteca, que também trará uma música de Gilberto Mendes em seu repertório para celebrar a data.

Sobre os Artistas: O Duo Traverso, formado pela soprano Denise Yamaoka e pelo pianista Antonio Eduardo, ambos naturais de Santos, tem o compromisso de preservar e promover a música contemporânea brasileira. Suas apresentações servem como uma plataforma para divulgar a riqueza desse repertório musical, muitas vezes desconhecido do grande público.

Destaques do Programa:

Gilberto Mendes (1922-2016) – Ciclo Raul de Leoni

Hora Cinzenta

Felicidade I

Felicidade II

Ingratidão

Adolescência

Confusão

Achilli Pichi (1952-2024) – Canções a Machado de Assis

Ricardo Cardim (1970) – De Dúvida

Juan Orrego-Salas (1919-2019) – La Gitana Op.29, N.5

Sobre o Arte na Pinacoteca: O projeto Arte na Pinacoteca tem se destacado como um vetor importante para a democratização do acesso à cultura em Santos, por meio de uma variedade de atividades educativas, incluindo exposições, palestras, oficinas, recitais e visitações especiais para alunos de escolas municipais, fortalecendo o papel educativo e inclusivo da arte. A 2ª Edição do Projeto Arte na Pinacoteca é uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, promovido pela Fundação Benedicto Calixto. A direção executiva do projeto é de Leila Gazzaneo, da Weimar Cultural, empresa que atua e desenvolve projetos relacionados à arte e cultura, educação, desenvolvimento social e sustentabilidade. A produção executiva é de Fabio Luiz Salgado.

Serviço: Recital Duo Traverso

Data: 13 de outubro de 2024 (domingo)

Horário: 17h com entrada gratuita

Local: Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto

Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão – Santos – SP

Telefone: (13) 3221-5300

Acesse: www.pinacotecadesantos.org.br