Pinacoteca Benedicto Calixto inaugura instalações acessíveis e anuncia a continuidade do projeto Arte na Pinacoteca para 2024

A Pinacoteca Benedicto Calixto, um ícone do patrimônio histórico neoclássico do início do século 20 em Santos, anuncia com grande entusiasmo a conclusão das obras de acessibilidade em suas instalações. O projeto, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de Redução das Desigualdades (ODS10), marca um avanço significativo na promoção da inclusão e igualdade de acesso à riqueza cultural oferecida pelo local.

Entre as mudanças implementadas, destacam-se rampas externas, um elevador plataforma (sem poço) projetado para cadeiras de rodas e acompanhantes, além da instalação de banheiros superiores, incluindo um acessível, e a adequação dos banheiros externos. Essas melhorias e com o reconhecimento através do selo do programa “Santos Acessível”, tornam a Pinacoteca um espaço verdadeiramente acessível, refletindo seu compromisso em oferecer uma experiência cultural enriquecedora para todos os visitantes.

“A acessibilidade é parte fundamental da nossa missão, tornando a arte acessível a todos, independentemente de suas habilidades. Esta iniciativa representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva”, destaca Roberto Clemente Santini, presidente da Pinacoteca Benedicto Calixto.

Além disso, a Pinacoteca tem o prazer de anunciar a continuidade do projeto “Arte na Pinacoteca”, que tem o objetivo de promover e disponibilizar às crianças, jovens, estudantes, professores e interessados manifestações culturais diversas. “A continuidade deste projeto em 2024 promete uma agenda diversificada, com exposições, eventos e atividades culturais que exploram a riqueza artística do local. A iniciativa visa envolver a comunidade e promover uma experiência cultural única”, reitera Leila Cristhiane, diretora executiva do projeto e da Weimar Cultural.

O projeto de acessibilidade, essencial para a promoção da inclusão, contou com a significativa participação do Escritório Modelo de Engenharia e Arquitetura da Unisanta, ressaltando sua relevância como colaborador fundamental. Sob a gestão de Sílvia Teixeira Penteado em 2016, a assinatura do TAC Ambiental MP foi um marco, dando origem a projetos de refrigeração do Casarão, com fundos destinados à sua realização. Destaca-se o papel crucial do Prof. Nelson, então Coordenador do Escritório e Secretário da Prefeitura, cuja contribuição significativa junto aos alunos de Arquitetura e outros professores foi vital para o sucesso do empreendimento.

“Convidamos a todos a acompanhar a programação de 2024, que promete uma Pinacoteca revitalizada, mais inclusiva e repleta de oportunidades para explorar a arte em todas as suas formas”, finaliza Fábio Luiz Salgado, produtor cultural da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto.

Pinacoteca Benedicto Calixto

Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 – Santos – SP

Visitação gratuita: de terça a domingo, das 9h às 18h

Tel.: (13) 3288-2260 e (13) 9.9734.6364

Instagram, Facebook e Youtube: @pinacotecabenedictocalixto