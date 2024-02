Pinacoteca Benedicto Calixto abre inscrições para cursos gratuitos de coral e piano popular nesta segunda (12/02)

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto abre, nesta segunda-feira (12/02), o processo seletivo para o Coral Calixto e o Curso Livre de Piano Popular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro no site da Pinacoteca Benedicto Calixto, onde constam os editais e as fichas de inscrição, ou presencialmente, na própria Pinacoteca, de terça a sexta, das 9h às 18h.

A iniciativa faz parte do Plano Anual da Fundação Benedicto Calixto, dando continuidade ao “Arte na Pinacoteca”, que em sua 2ª edição prevê ações culturais gratuitas para o público da Região Metropolitana da Baixada Santista.

O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, patrocinado pela BTP-Brasil Terminal Portuário, MSC e MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. Pierotti, por meio da lei de incentivo à cultura, Pronac 233045 – promovido pela Fundação Benedicto Calixto, com a coordenação e gestão cultural da Weimar Cultural, empresa que atua e desenvolve projetos relacionados à arte e cultura, educação, desenvolvimento social, sustentabilidade e meio ambiente.

“O foco principal da continuidade do projeto Arte na Pinacoteca é oportunizar o acesso à arte, oferecendo gratuitamente várias atividades culturais, que são de suma importância para o desenvolvimento intelectual, social e cultural da população de Santos e da Baixada Santista”, destaca o presidente da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, Roberto Clemente Santini.

Coral Calixto

Os candidatos interessados em participar do Coral Calixto devem ter 18 anos ou mais. Ao todo, serão 24 vagas para coristas. O Coral Calixto também será composto por uma regente e um pianista. Os ensaios ocorrerão duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, no Espaço Cultural da Pinacoteca Benedicto Calixto.

Serão realizadas três apresentações do Coral Calixto, a serem programadas durante o ano, além da do evento final: “Aleluia é Natal!”, marcado para o mês de dezembro. Todas as apresentações acontecerão nas dependências da Pinacoteca Benedito Calixto. Os candidatos aceitos receberão uma bolsa auxílio de R$250,00 mensais, com duração de 10 meses.

Piano Popular

O Curso Livre de Piano Popular tem como objetivo oferecer aulas de piano para iniciantes com o intuito de desenvolver habilidades musicais e promover o amor pela música. Para se inscrever, os candidatos precisam ter a partir dos 12 anos. Ao todo, serão selecionados 40 candidatos.

O curso tem duração de 10 meses, totalizando 80 aulas de 60 minutos cada uma das quatro turmas, com um total de 10 alunos em cada. As aulas ocorrerão duas vezes por semana, sempre às terças e quintas. Serão duas turmas pela manhã, das 10h às 11h e das 11h30 às 12h30, e duas à tarde, das 14h30 às 15h30 e das 16h às 17 horas.

As aulas serão ministradas por professor qualificado, focando tanto a teoria quanto a prática do piano popular. O conteúdo programático incluirá leitura de partituras, técnicas de dedilhado, ritmos populares, entre outros aspectos fundamentais do piano.

Ao final do ano, será realizada uma apresentação com os alunos, demonstrando as habilidades e o progresso alcançado. Os participantes que completarem satisfatoriamente o curso receberão um certificado de conclusão.

Pinacoteca Benedicto Calixto

Av. Bartolomeu de Gusmão, 15 – Santos – SP

Visitação gratuita: de terça a domingo, das 9h às 18h

Tel.: (13) 3288-2260 e (13) 9.9734.6364

Instagram, Facebook e Youtube: @pinacotecabenedictocalixto

Acesse e saiba mais: www.pinacotecadesantos.org.br