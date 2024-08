Pilotos Lorenzo Ricken e Pietro Fraga buscam título nacional de motocross neste sábado (10)

Mais um campeonato de motocross nacional será definido neste mês e com dois pilotos da PowerHusky Husqvarna/Itaminas na liderança. Neste sábado, 10, a partir de 19h10, será dada a largada para 3ª e última etapa do Arena Cross Brasil, que desta vez, acontecerá no Parque Villa- Lobos, em São Paulo. A pista está montada ao lado da conhecida roda-gigante. Com duas vitórias cada, Lorenzo Ricken #16 lidera na 65cc, enquanto Pietro Fraga #152, é líder na 50cc. Ambos têm oito pontos de vantagem e são favoritos aos títulos.

Os pilotos chegam motivados e embalados com os títulos conquistados, na semana passada, no Campeonato Brasileiro de Motocross: Lorenzo, 10 anos, é Campeão da 65cc (Husqvarna TC65) e Pietro, 9 anos, Campeão na 50cc (Husqvarna TC50). Mais dois competidores reforçam o time, Henrique Spinassé #232 (50cc), Vice-Campeão Brasileiro de Motocross 2024, e Heitor Matos #300 (65cc).

Na 65cc, Lorenzo está em seu terceiro ano no Arena Cross e irá para a segunda final como líder. “Treinei muito e estou focado para essa final. Pensamento positivo e vamos buscar mais uma vitória”, diz o catarinense de Rio Fortuna. “Esse ano estou com uma ótima equipe de treinadores, mecânicos e a PowerHusky que me deu todo o suporte para evoluir, estou muito feliz”, completa.

Já na 50cc, Pietro, tem uma missão este ano. Como em 2023, era vice-líder e estava empatado em pontos com o líder da categoria, e fraturou o pulso na final de rodada dupla no Anhembi, esse ano tem tudo para superar o resultado e buscar o título. “Trabalhei muito, consegui superar várias coisas este ano e o título veio no Brasileiro, agora vou buscar esse título do Arena!”, aviso o mineiro da cidade de Coronel Fabriciano.

Na mesma categoria, Henrique, 9 anos, também está animado, para buscar um bom resultado. O capixaba se machucou e precisou ficar fora da etapa de Jundiaí. “Só corri a primeira etapa do Arena daí machuquei o braço, mas me recuperei, treinei forte e consegui até vencer na semana passada na final do BRMX. Bora para essa final”, conta o piloto que está em sua segunda temporada no Arena Cross.

Com 11 anos, Heitor já está em sua quarta temporada no campeonato. Em 2021 conquistou o primeiro título do Arena Cross para a PowerHusky Husqvarna na 50cc e, no ano passado, finalizou em terceiro na 65cc. .“Gosto muito do Arena Cross. A pista é menor mas com muitos obstáculos e a corrida de 15min é bem dura, a gente não pode bobear em nenhum momento”, diz o paulistano, que devido a uma fratura e cirurgia, não pode competir as duas etapas anteriores.

Nesta 3ª e última etapa estarão em disputa os títulos de quatro categorias: Pró (competidores acima de 16 anos e motos até 450cc); AX2 (pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc); 65cc (crianças e adolescentes de 7 a 12 anos) e 50cc (para crianças de 5 a 9 anos).

Nesta 3ª e última etapa estarão em disputa os títulos de quatro categorias: Pró (competidores acima de 16 anos e motos até 450cc); AX2 (pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc); 65cc (crianças e adolescentes de 7 a 12 anos) e 50cc (para crianças de 5 a 9 anos).

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, Goldentyre Brasil, S3 Brasil Ride, Circuit Equipment Brasil, 100% e Grupo 2W Motors.

Classificação Campeonato (após duas etapas)

Categoria 65cc

1º – Lorenzo Ricken #16 – 40 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

2º – Guilherme Buozi #247 – 32 pontos

3º – João Barbosa #23 – 26 pontos

4º – Jonas Piffer #7 – 25 pontos

5º – Zion Berchtold #1 – 17 pontos

Categoria 50cc

1º – Pietro Fraga #152 – 40 pontos (PowerHusky Husqvarna/Itaminas)

2º – Vitor Brito #30 – 32 pontos

3º – Benjamin Sagae #4 – 30 pontos

4º – Juarez Neto #20 – 19 pontos

5º – Fernando Endo #333 – 19 pontos

8º – Henrique Spinassé – 15 pontos (PowerHusky Husqvarna/Itaminas)

Programação Final Arena Cross 2024

Local: Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001- Alto de Pinheiros/SP)

Sábado (10/8)

13h30 – Treinos Livres

16h00 – Abertura dos portões

16h15 – Treinos Cronometrados

18h00 – Sessão de Autógrafos

19h10 – Abertura do Evento

19h20 – Duelo 1×1 PRO

19h30 – Solenidade Oficial

19h50 – Prova 50cc

20h20 – Prova 65cc

21h00 – Prova PRO (1a Bat)

21h30 – Prova AX2

22h00 – Prova PRO (2a Bat)

22h30 – Pódio e encerramento