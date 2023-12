Pilotos disputam prêmios no encerramento da temporada

A Turismo Nacional encerra neste fim de semana, em Cascavel (PR), a sétima temporada da sua história. Os campeões de 2023 serão coroados no Autódromo Internacional Zilmar Beux, onde tudo começou, em maio de 2017. Além da chance de conquistar um título brasileiro de automobilismo, os competidores terão a oportunidade de alcançar uma premiação extra oferecida pela Vicar, empresa promotora e organizadora da Turismo Nacional e também da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e TCR Brasil Banco BRB.

Como reconhecimento aos pilotos em razão de um ano especial para a Turismo Nacional, com ganhos significativos de visibilidade, engajamento virtual e também público ‘in loco’, a Vicar foi além. Em adição à premiação habitual, que totaliza cerca de R$ 20 mil por etapa, os futuros campeões das categorias A e B neste ano vão receber também um novo Kit Audace (conjunto de motor 2.0 e câmbio paddle-shift, fornecidos pela empresa), inscrição e seis pneus em cada etapa Sprint, o que vai totalizar 36 pneus durante a temporada, o que representa importante economia no orçamento para a disputa da competição.

O prêmio será válido para uso na temporada 2024 do torneio Sprint. Para tal, só estarão aptos a recebe-lo os campeões inscritos para disputar as etapas do campeonato Overall, composta pelos eventos Sprint e Endurance.

“Nós já havíamos anunciado prêmios para os campeões de 2024. Mas com os avanços obtidos em 2023 achamos válido criar uma premiação especial para 2023, além da que já entregamos em todas as etapas. Estamos completando uma temporada muito importante para a Turismo Nacional e queremos valorizar o esforço de cada piloto que acelerou com a gente durante o ano e acreditou em nosso projeto. Estamos orgulhosos em tê-los conosco. Essa nova e merecida premiação representa uma forma de agradecimento e reconhecimento”, declarou o CEO da Vicar, Fernando Julianelli.

Para 2024, prêmios ainda maiores — A Turismo Nacional se prepara para a temporada 2024 com grandes novidades. O anúncio do projeto para o próximo campeonato aconteceu em apresentação realizada durante o fim de semana da etapa do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), palco da penúltima etapa do campeonato deste ano, e contou com a presença de pilotos e representantes das equipes, além de Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Turismo Nacional e da Stock Car Pro Series; Lincoln Oliveira, controlador do Grupo Veloci, detentor da Vicar; e Enzo Bortoleto, CEO da Audacetech, responsável pelo desenvolvimento e pacote técnico da TN.

Pela primeira vez em sua história a Turismo Nacional servirá oficialmente como trampolim para a Stock Car. Em 2024, o campeão overall (somatória dos pontos das etapas Sprint e Endurance) da categoria A receberá premiação que lhe garantirá o orçamento para a disputa da Stock Series, a categoria de acesso à Stock Pro, na temporada seguinte, em 2025. Com o propósito formar pilotos e de garantir a evolução em sua carreira rumo à Stock Car, a premiação será válida para o piloto que tiver até 30 anos. Já o campeão overall na categoria B no ano que vem terá como prêmio o orçamento para disputar a temporada seguinte da Turismo Nacional na categoria A.

“Fiquei muito feliz em anunciar que em 2024 teremos uma premiação na qual pilotos abaixo de 30 anos passam a concorrer ao prêmio, que é uma vaga no grid da Stock Series em 2025. Criamos essa escada, que é difícil do ponto de vista de carreira, e a Vicar está dando esse booster para fazer esse negócio acontecer”, declarou Fernando Julianelli.

Enzo Bortoleto lembrou o início das dificuldades que marcaram sua trajetória como piloto e ressaltou que o caminho traçado pela Vicar é bastante salutar no automobilismo brasileiro. “Consolida o caminho que eu sofri, pra falar bem a verdade, para ser um piloto profissional. O Grupo Veloci, cada vez mais, deixa claro esse caminho, seja com a premiação para o campeão da Series, que vai subir para a Stock Car, e também no ano que vem com o campeão da nossa querida Turismo Nacional sendo promovido para a Stock Series, num prêmio que acredito que seja o maior para um campeonato de marcas no Brasil”.

A abertura do calendário de 2024 da Turismo Nacional está marcada para 25 de fevereiro, em Goiânia (GO), quando a categoria dos carros mais vendidos do Brasil vai acelerar para a primeira etapa Endurance da sua história. Serão oito eventos no total (seis Sprint e dois de Endurance) ao longo do próximo ano.