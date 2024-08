Pilotos da Stock Car visitarão o projeto Automobilismo Educacional

Fundado em 2021 o Projeto Automobilismo Educacional é uma iniciativa do piloto mineiro Sérgio Sette Câmara, que compete no Campeonato Mundial de Fórmula-E, e tem como objetivo apresentar o automobilismo para meninos e meninas em condição de vulnerabilidade social.

Com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Vespasiano, que é a responsável por selecionar os adolescentes com base em frequência e notas escolares, as aulas são ministradas sempre às segundas e quartas-feiras na parte da tarde – contraturno escolar.

O projeto, desde sua fundação, recebe anualmente 40 alunos que cumprem com um ciclo de 12 meses de atividade. As turmas sempre são iniciadas nos meses de agosto e contam com aulas práticas e teóricas de kart, acompanhamento psicológico, acompanhamento de notas e frequência escolares, lanche e transporte de ida e volta.

Com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Sette Câmara destaca que o projeto é, sobretudo, uma forma de devolver para a sociedade o apoio que recebeu do Governo Federal em toda a sua formação como piloto profissional. “Desde pequeno eu sempre vi escolas de futebol, natação, tênis, mas, nunca de automobilismo. Com o passar dos anos eu entendi todo esse processo e resolvi com a minha equipe pessoal, fazer algo que pudesse pelo menos mostrar o esporte que eu pratico para uma parcela da população que, geralmente, não tem acesso ao automobilismo”.

“Desde os tempos eu que eu competi de kart, até à Fórmula-2, quando concluí a minha passagem pelas categorias de base do motorsport, eu sempre contei com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Somente com a possibilidade da renúncia fiscal foi possível conseguir os recursos para que eu chegasse tão longe no esporte. Assim, por meio desta mesma Lei de Incentivo, estamos em nosso quarto ano de Projeto levando conhecimento e experiências muito além das pistas para as crianças e adolescentes”, concluiu o piloto de 26 anos.

As atividades do Projeto Automobilismo Educacional são realizadas no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano – MG, atualmente o complexo de kartismo mais completo do estado.

SERVIÇO: Visita dos pilotos da Stock Car ao Projeto Automobilismo Educacional

DATA: 14/08/2024 – Quarta-feira

HORÁRIO: 13:30 hs.

LOCAL: Kartódromo RBC Racing – Rodovia MG-424, KM-3,0 – Jardim da Glória