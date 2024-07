Pilotos da PowerHusky Husqvarna/Itaminas completam primeiro dia entre trilhas e montanhas na Romênia

Começou para valer o Red Bull Romaniacs “Limitless”, em Sibiu, na região da Transilvânia, na Romênia. Nesta quarta-feira, 24, a primeira etapa da 21ª edição fez jus ao nome “Sem Limites” e foi uma das mais duras da história da competição, sobretudo para os pilotos da categoria Gold, que pegaram forte chuva o que dificultou ainda mais o percurso. Mas a equipe PowerHusky Husqvarna/ Itaminas superou os desafios do primeiro dia nas trilhas e entre subidas e descidas insanas completou o percurso com a Husqvarna TE300. Rigor Rico #6 fechou em 17º na Gold, Benê Coser #155 em 67º na Silver, Guilherme Costa #353 em 44º na Bronze e Maurício Fernandes #872 se destacou na Iron com a 8º posição.

Em sua sexta participação, o mineiro Rigor Rico pontuou sobre o percurso de 140 km: “Foi um dia bem complicado, tanto que foi considerado o dia mais difícil de todas as edições. Foram mais de 10 horas acelerando. Cheguei a andar na 12ª posição, mas fiquei satisfeito em completar o dia em 17º. Amanhã tem mais e estou pronto!”.

Único piloto a representar o país na Gold, o Heptacampeão Brasileiro e o Campeão Latino-Americano 2024 de Hard Enduro elogia o desempenho do equipamento. “A moto está muito boa, estou bem encaixado depois de seis meses e me sentindo muito confortável, pois treinei intensivamente com ela”, completa Rigor que se classificou no Prólogo em 21º entre os 44 pilotos da principal categoria da competição mais difícil de Hard Enduro do mundo.

Na Silver, Benê Coser após sofrer uma queda durante a disputa do Prólogo luxou o tornozelo e fraturou um dos dedos do pé, mas isso não foi empecilho para sua estreia nas trilhas da Romênia. “Foi um dia duro, mais de 6h30 de prova, muita novidade para mim, subidas insanas e do mesmo jeito que subimos, as descidas foram muito técnicas. A adrenalina da estreia abaixou e agora quero andar de moto, fazer o que sei fazer e com o objetivo de terminar”, explica o paulista de Socorro que largou na 79ª posição e fechou o dia em 67º. Benê é o atual líder do Campeonato Brasileiro de Hard Enduro, na Silver. Os 139 pilotos desta categoria percorreram 125 km.

Com 276 pilotos, a categoria Bronze teve um percurso de 147 km. Pela segunda vez consecutiva na competição, Guilherme Costa falou dos desafios da etapa que abriu a edição. “No início demorei um pouco para me adaptar ao terreno, mas depois me acostumei, recuperei algumas posições e cheguei a fazer o 20º tempo da categoria, mas terminei na 44ª posição e o primeiro dia foi concluído”, afirma o piloto de Itabirito (MG) que fez o 40º tempo na categoria, no dia anterior no Prólogo.

Destaque para Maurício Fernandes que completou a primeira etapa na 8ª posição na Iron, categoria com 173 competidores. O paulistano está de volta após sete anos e participa pela segunda vez do Red Bull Romaniacs. Além de piloto, Fernandes é sócio-diretor da Husqvarna no Brasil.

“A prova foi top demais com mais de 120 km. Com trechos muito técnicos, outros travados e descidas bem técnicas. Mas foi uma prova fluída e rápida e curti bastante. Logo na largada fiz um salto na parte do muro e ultrapassei alguns pilotos e cheguei rapidamente neles na trilha”, conta Fernandes que largou em 15º e após o bom desempenho concluiu o dia entre os Top8 da Iron.

Os vencedores da 1º etapa foram: Manuel Lettenbichler (Alemanhã) na Gold, Patrick Riegler (Áustria) na Silver, Kevin Gallas (Alemanha) na Bronze, Peter Wuth (Áustria) na Iron e Alexander Petroiu (Canadá) na Atom. Resultados completos do dia podem ser acessados no site do Red Bull Romaniacs Clique Aqui e o vídeo da etapa Clique Aqui

Na quinta-feira (24), na 2ª etapa, os competidores enfrentam a etapa Maratona e não poderão receber apoio mecânico externo e para acompanhar a transmissão ao vivo no Canal do Youtube da prova acesse AQUI .

Participam da 21ª edição pilotos de 64 países, que é válida pela 4ª etapa do Campeonato Mundial de Hard Enduro FIM. Os percursos e informações gerais serão divulgados todas as noites durante o Briefing, transmitido a partir das 20 horas (horário local – Romênia está 6 horas a frente do Brasil).

A equipe PowerHusky Husqvarna/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, S3, Goldentyre e Grupo 2W Motors.

Mais informações no site da PowerHusky (clique aqui) e Instagram @ powerhuskymotorcycles e @husqvarna_motorcycles_br