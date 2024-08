Pilotos da Honda Racing estão prontos para a final do Brasileiro de Motocross

O Brasileiro de Motocross 2024 chega a seu momento de decisão neste domingo (4/8), com as corridas da sétima e última etapa no Motódromo de Ponta Grossa (PR). Os pilotos da equipe Honda Racing estão prontos para acelerar em busca dos títulos das duas principais categorias da competição, MX1 e MX2. O da MX2Jr foi conquistado por antecipação por Vitor Borba, com a motocicleta Honda CRF 250R.

Na MX1, Stephen Rubini larga com o objetivo de descontar os oito pontos que o separam da liderança. O francês, que liderou a maior parte da competição acelerando a Honda CRF 450R, está de volta após a lesão sofrida na quinta etapa do campeonato. No treino qualificatório, neste sábado (3/8), ele foi o sétimo mais rápido. Para as duas baterias finais (MX1 e Elite MX, com MX1 e MX2), a expectativa é de se sentir ainda mais à vontade na pista. “Estou trabalhando com a equipe em algumas soluções para me deixar mais confortável na corrida. Vou procurar me divertir, fazer o meu melhor e veremos o que acontecerá.”

Também com a CRF 450R, Jetro Salazar se qualificou em quinto. O bom ritmo o deixou otimista para as duas largadas. “Me senti bem, fiz uma ótima volta, mas cometi um pequeno erro na última curva e isso me custou um lugar entre os três primeiros, já que os tempos estão muito próximos. Acredito que estou forte para brigar na frente e ajudar a equipe”, disse o equatoriano.

Já na MX2, os dois pilotos da Honda Racing fazem uma luta à parte pelo campeonato. Líder na pontuação, o catarinense Borba foi o mais rápido no treino classificatório, o que aumentou sua confiança para chegar à segunda conquista na temporada. “Muito feliz com meu treino, me soltei nas últimas voltas e consegui o primeiro tempo. É muito importante para ter uma escolha de gate favorável nas duas baterias. Foco total para as corridas, que serão muito boas para a equipe.”

A sete pontos de Borba, Bernardo Tibúrcio, com mais uma CRF 250R, ficou com a terceira posição na tomada de tempos. O mineiro também chega ao domingo motivado. “A pista é bem rápida, mas difícil, com várias canaletas, acredito que as disputas serão boas. Fiz boas voltas, terei uma boa posição para escolher o gate, vamos para essas duas baterias finais.”

A equipe Honda Racing de Motocross tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Alpinestars e Pirelli.

JP Pro Honda Team – Na equipe satélite JP Pro Honda, a missão é buscar dois títulos no domingo. O piloto Roosevelt Assunção lidera a MX4 e foi o terceiro no treino classificatório da categoria. Na primeira posição da tabela da MXF, Tatá Castro venceu a corrida classificatória e, além de garantir pontos extras, também terá prioridade no gate.

Pela MX1, Hector Assunção se destacou como segundo mais rápido no treino classificatório. Na MX2Jr., o chileno Iñaki Abarzua fechou a corrida classificatória no terceiro lugar.

7ª etapa – Campeonato Brasileiro de Motocross 2024

Local: Motódromo de Ponta Grossa (PR)

Resultados (cinco primeiros)

MX1 – Treino classificatório

1º Fábio Santos #1 – 1:39.835

2º Hector Assunção #30 – 1:39.981 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

3º Gabi Andrigo #10 – 1:40.112

4º Harri Kullas #151 – 1:40.257

5º Jetro Salazar #60 – 1:40.625 – Honda Racing – Honda CRF 450R

7º Stephen Rubini #106 – 1:41.974 – Honda Racing – Honda CRF 450R

MX2 – Treino classificatório

1º Vitor Borba #28 – 1:44.019- Honda Racing – Honda CRF 250R

2º Eric Tomas #848 – 1:44.149

3º Bernardo Tibúrcio #3 – 1:44.821 – Honda Racing – Honda CRF 250R

4º German Bratschi #146 – 1:45.553

5º Marcello Lima #5 – 1:46.007



MX4 – Treino classificatório

1º Cristian Kehl #243 – 1:56.619

2º João Cardeli #149 – 1:58.274

3º Roosevelt Assunção #100 – 1:59.058 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

4º Richard Berois #9 – 1:59.410

5º Markolf Berchtold #717 – 2:00.072

MX2Jr – Prova classificatória

1º Tyler Joseph #20

2º Pietro Piroli #161

3º Iñaki Abarzua #261 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 250R

4º Gabriel Cirino #81

5º Arthur Gomes #918

MXF – Prova classificatória

1ª Tatá Castro #111 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 250R

2ª Luaninha Neves #19

3ª Brunna Avila #103

4ª Paola Menegusso #18

5ª Fernanda Fabris #201

Programação*

4/8 (Domingo)

Warm-up

Das 8h às 8h15- MX2 / MX2Jr

Das 8h20 às 8h35 – MX1

Das 8h40 às 8h50 – MX4

Das 8h55 às 9h05 – 65cc

Das 9h10 às 9h20 – MXF

Das 9h25 às 9h35 – MXJr

Das 9h40 às 9h50 – MX3

Provas

10h15 – MX4 (15min + 2 voltas)

10h45 – 65cc (15min + 2 voltas)

11h10 – MXF (15min + 2 voltas)

12h25 – MX2 / MX2 Jr. (30min + 2 voltas)

13h25 – MX1 (30min + 2 voltas)

14h20 – MX3 (20min + 2 voltas)

14h55 – MXJr (20min + 2 voltas)

15h45 – Elite MX – MX1 + MX2 – (30min + 2 voltas)

16h30 – Pódio das categorias Elite MX, MX1 e MX2