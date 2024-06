Pilotos da Honda Racing encaram último dia do Rally Jalapão

Terceira prova do Campeonato Brasileiro de Rally Raid, o Rally Jalapão realiza neste sábado (22/6) o último dia da edição 2024. Os competidores largam de São Félix do Tocantins de volta a Palmas (TO), com percurso de 379 quilômetros (178 cronometrados) pela frente, mais uma vez com areia pelo caminho. A equipe Honda Racing segue como destaque entre as motocicletas e está perto de confirmar presença no pódio.

Mason Klein, com a CRF 450RX, voltou a ser o segundo mais rápido na terceira e penúltima etapa do rally, um percurso em laço com largada e chegada em São Félix do Tocantins, no coração do Jalapão. Foram 267 km de trajeto, incluindo 249 de especial. Com a mão lesionada, o norte-americano voltou a mostrar garra para seguir na vice-liderança da geral e da Moto 1. “Nos trechos mais estreitos e técnicos era difícil manter a velocidade. Felizmente não tive problemas ao longo do dia e estou me preparando para a última etapa”, explicou o vencedor do Sertões 2023.

Também inscrito na Moto 1, Martin Duplessis, com outra CRF 450RX, lidou com uma pane no equipamento de navegação que o fez perder tempo. “Foi uma etapa difícil para mim com os problemas, mas felizmente consegui chegar ao fim e manter minha posição na categoria. Vamos com tudo para o último dia”, disse o argentino, atual campeão latino-americano de rally.

Na Moto 2, Gabriel Soares, o Tomate, andou forte para ser o melhor da categoria e terceiro da geral na etapa. No acumulado, ele manteve a vice-liderança em sua classe e subiu para a quarta posição na classificação geral. “Foi um ótimo dia, bastante sólido, me senti bem sobre a moto. Feliz com meu desempenho. Temos um dia de prova ainda, é manter o foco para terminar com tudo”, destacou o mineiro, outro que comanda a CRF 450RX.

Tiago Wernersbach confirmou seu domínio na Brasil, com a CRF 250F, para se aproximar de mais uma conquista. “Encaramos muitas retas e areia, foi um dia bem típico do Jalapão, gostei bastante. As expectativas são as melhores para chegar em Palmas com mais uma vitória no Rally Jalapão”, comentou o capixaba, que busca o quarto título brasileiro.

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.

Rally Jalapão

Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2024 – 3ª prova

Resultados extraoficiais (cinco primeiros)

Classificação após três etapas

Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 7h29min59

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 7h37min30

3º – Gabriel Bruning #4 – 8h01min02

4º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 8h10min24

5º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 8h14min16

8º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 8h50min02

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 7h29min59

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 7h37min30

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 8h14min16

Moto 2

1º – Gabriel Bruning #4 – 8h01min02

2º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 8h10min24

3º – Guilherme Bissotto #22 – 8h23min49

4º – Cristian Scherer #10 – 8h40min38

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 8h50min02

Etapa 3

Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 2h50min50

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h53min30

3º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h56min57

4º – Gabriel Bruning #4 – 3h02min00

5º – Guilherme Bissotto #22 – 3h06min21

8º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 3h20min13

9º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 3h26min49

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 2h50min50

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h53min30

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 3h20min13

Moto 2

1º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h56min57

2º – Gabriel Bruning #4 – 3h02min00

3º – Guilherme Bissotto #22 – 3h06min21

4º – Cristian Scherer #10 – 3h10min25

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 3h26min49

Programação*

22/6 – Sábado

4ª Etapa – São Félix do Tocantins / Palmas (TO)

Deslocamento inicial – 13,9 km / Especial – 178 km / Deslocamento final – 187 km

19h – Cerimônia de premiação

Total percurso: 1270 km

Total especiais: 840 km