Pilotos da Can-Am são destaques entre os UTVs na abertura do Rally Dakar 2025

A Can-Am iniciou com forte ritmo a disputa do Rally Dakar 2025, na Arábia Saudita, neste sábado (4/1). Após a primeira etapa do maior rally do mundo, a dupla chilena formada pelo piloto Chaleco Lopez e o navegador Juan Pablo Latrach foi destaque na vice-liderança entre os UTVs da categoria T4 (tempo de 05h00min18seg), a apenas 7min35seg dos líderes. Também com o veículo Can-Am Maverick R, Jeremías Ferioli e Gonzalo Rinaldi, da Argentina, ocupam o quarto lugar da tabela (05h12min37seg).

A etapa de abertura da prova teve como palco a região sul de Bisha, com 499 quilômetros de percurso – 413 deles de especiais (trechos cronometrados). O dia contou com altitudes de até 1300 metros, além de desfiladeiros, planaltos arenosos, trechos com rochas e muita exigência na navegação.

“Cumprimos uma etapa sem cometer grandes erros, seguindo com calma e com uma direção conservadora”, contou Chaleco Lopez, pela 14ª vez no Dakar. “Quando foi possível, atacamos e fizemos ultrapassagens. Teve muita poeira no caminho, por conta do trânsito, mas felizmente chegamos em segundo lugar. O UTV está indo muito bem”, avaliou o piloto.

A Can-Am conta com mais duas duplas oficiais na disputa da categoria T4, formadas por representantes dos Estados Unidos. Sara Price e Sean Berriman confirmaram a 15ª posição do dia (06h10min14seg). Já Hunter Miller e Andrew Short ficaram em 36º lugar na etapa inicial (09h24min54seg).

O nível técnico da prova promete subir ainda mais nos próximos dois dias, quando será realizado o estágio de 48 horas (48h Chrono). Durante o período, serão percorridos cerca de 1500 quilômetros contra o relógio, sendo que, às 17h deste domingo (5/1), os pilotos seguirão para o acampamento mais próximo, sem comunicação externa nem a presença das equipes de apoio.

O plano de fundo do 48h Chrono será os arredores de Bisha, sendo que a terceira etapa tem Al Kenakiyah como destino. Após o pernoite em Alula, na quarta etapa, os competidores seguirão para Hail, que será o local do merecido descanso, no dia 10 de janeiro. Nas etapas finais da prova, estão reservados muitos desafios na passagem pelo famoso Empty Quarter e sua imensidão de dunas.

A Can-Am é referência entre os UTVs e busca o sétimo título na competição. A chegada da 47ª edição do Dakar será no próximo dia 17, em Shubaytah, após cerca de 7.800 quilômetros de percurso – aproximadamente 5.000 deles de trechos cronometrados. Além de 198 carros e caminhões (incluindo 38 veículos na categoria T4), a prova soma 134 inscritos entre as motocicletas.