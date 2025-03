Piloto sobrevive a capotamento em corrida em Joaçaba, SC

Um incidente impressionante durante uma corrida em Joaçaba, localizada no Oeste de Santa Catarina, chamou a atenção do público. O piloto Cristiano Possobon, de 38 anos, protagonizou um capotamento dramático, mas surpreendentemente saiu ileso do acidente.

O acidente ocorreu no último sábado (8), por volta das 17h30, no Autódromo Cavalo de Aço, durante o Campeonato Catarinense de Automobilismo de Velocidade na Terra. Durante a prova, Possobon, que havia se destacado nos treinos classificatórios, perdeu a liderança logo na largada devido a um erro inicial.

“Ao entrar na primeira curva da pista, que é uma curva de alta velocidade, em torno de 140 km/h, percebi que o carro não respondeu como esperado e acabei perdendo o controle”, explicou o piloto.

Apesar do capotamento e das várias rotações do veículo no ar, Cristiano utilizou sua experiência no automobilismo para minimizar os riscos. “Quando percebi que o carro estava capotando, me firmei com os pés e as mãos e esperei até que o carro parasse de girar. Mantive a calma e desliguei a chave geral do veículo enquanto aguardava a chegada do resgate”, contou.

Felizmente, ele estava consciente durante todo o episódio e conseguiu sair do carro por conta própria, caminhando normalmente. Cristiano não necessitou de atendimento hospitalar após o acidente. “Senti apenas algumas dores no corpo devido ao ajuste adequado do cinto de segurança e do banco”, afirmou. “Não tive nenhuma lesão grave ou impactos significativos”.

O piloto ressaltou a importância dos equipamentos de segurança que utilizava no momento do acidente. Ele destacou o uso do dispositivo hans, que protege a cabeça e o pescoço em casos de impacto, além do capacete e do cinto de segurança bem regulado. “Estava tudo ajustado corretamente”, observou.

Em uma reflexão sobre sua experiência, Cristiano expressou gratidão: “Tive um livramento incrível; sinto que Deus sempre está comigo. Às vezes, as dificuldades nos ensinam valiosas lições”.

A ocorrência destaca não apenas as emoções intensas vividas durante as corridas de automobilismo, mas também a eficácia dos dispositivos de segurança que podem fazer a diferença entre a vida e a morte em situações extremas.