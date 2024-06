Piloto morre após queda de aeronave em Bauru (SP)

O piloto de um monomotor morreu após o avião cair na pista do Aeroclube de Bauru (SP) na manhã desta segunda-feira (10).

Aeronave do modelo Acro Sport II caiu por volta das 9h40. Um incêndio foi registrado e cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local para controlar o fogo.

O monomotor, de matrícula PP-XNB, tinha participado do Arraiá Aéreo da cidade no dia anterior. A identidade do piloto ainda não foi divulgada pelos órgãos oficiais. O UOL buscou os representantes do evento e aguarda retorno sobre o assunto.

Cenipa foi acionada. O caso é investigado pelo órgão.