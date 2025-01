Piloto de avião agrícola é resgatado após acidente em Mato Grosso

Um incidente envolvendo um avião agrícola foi registrado em Nova Canaã do Norte, no estado de Mato Grosso, resultando em ferimentos significativos ao piloto. O acidente ocorreu na Fazenda Barra Bonita, por volta das 18h da quarta-feira, dia 8 de novembro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a vítima na manhã seguinte, a qual apresentava fraturas no braço e no ombro, além de diversos cortes no rosto.

O resgate do piloto, realizado pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), contou com o apoio de um helicóptero e enfrentou diversas dificuldades devido à densa vegetação da área onde a aeronave caiu. Segundo o tenente-coronel Lima Júnior, comandante do Ciopaer, a operação exigiu técnicas avançadas para garantir a segurança da equipe e da vítima. “Foi necessário lançar um tripulante na mata para realizar a abertura de uma clareira que permitisse à nossa aeronave descer com segurança”, relatou o oficial.

Após o resgate, o piloto foi transportado em uma operação delicada, onde apenas um dos esquis do helicóptero tocou o solo. Já estabilizado pelos bombeiros, ele foi levado até a praça central de Colíder, onde uma ambulância o aguardava para conduzi-lo ao hospital mais próximo.

Durante o voo de cerca de 20 minutos até Colíder, a vítima permaneceu consciente, mas queixou-se de dores intensas e apresentou sintomas preocupantes como vômito de líquido escuro, sinalizando possíveis complicações internas. No entanto, seu estado de saúde foi considerado estável e ele continua sob observação médica.

O avião acidentado era utilizado para pulverização agrícola e caiu em uma região de difícil acesso. Apesar das buscas realizadas pela equipe militar ainda na noite do acidente, a localização do piloto só foi possível com a chegada do Ciopaer na manhã seguinte. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.