Piloto Bia Martins está pronta para o Cascavel de Prata ao lado de Murilo Fiore

Neste domingo (10), a piloto paraibana Bia Martins (Volda Peças / Hipper Freios / OMP Racing e Bell Helmets / Pilot Up / Empwr Corretora / Oficina Certa /GHC incorporações) fará sua estreia no Cascavel de Prata, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, Paraná. Pela primeira vez competindo na pista e também no modelo de carro da categoria Turismo 1.4, Bia terá ao seu lado o piloto e noivo Murilo Fiore, formando a dupla que correrá com o Celta de número 255. No qualify deste sábado (9), os dois mostraram ótimo entrosamento ao cravar o quarto melhor tempo, posição que traz boas expectativas para a corrida.

KMCom/Davi Gomes/Thinkers Sports

Com uma duração de 180 minutos e largada prevista para as 12h, a prova exigirá resistência e precisão dos competidores. Animada com o desafio, Bia destacou o estilo diferente da pista de Cascavel: “A pista não é técnica, mas é de muita coragem, porque ela é muito rápida, diferente das que a gente está acostumado lá em São Paulo, onde há muita freada forte. Aqui não é assim, então tem que ter muita coragem para você conseguir virar. Ela é fácil tecnicamente, mas é fácil de se tomar dois segundos.”

KMCom/Davi Gomes/Thinkers Sports

Além da expectativa pela estreia, Bia Martins vive um momento de grande aprendizado e evolução. Enfrentar o traçado de Cascavel e se adaptar ao novo modelo de carro representa um passo importante em sua carreira, testando tanto sua habilidade quanto sua versatilidade como piloto. Determinada, ela promete aproveitar cada minuto na pista ao lado de Murilo, mostrando que está pronta para qualquer desafio em busca de um resultado expressivo.