Pietra Quintela apresenta 27ª edição do Teleton, no SBT

A atriz Pietra Quintela está de volta ao palco do Teleton, participando pela sexta vez da corrente solidária que marca 27ª edição do evento, transmitido pelo SBT. No palco, ao lado de Claudete Troiano, Kenzô Machida e Isabelle Benito, Pietra reafirmou seu compromisso com a causa da AACD, instituição que realiza o Teleton anualmente para arrecadar fundos e continuar seu trabalho de reabilitação e inclusão de crianças com deficiência. “É sempre um prazer participar do Teleton no SBT, um lugar pelo qual tenho tanto carinho. Este é meu sexto ano ano aqui. Na primeira vez, eu tinha dez aninhos e, agora, depois de ter feito duas novelas na emissora, continuo fazendo parte dessa causa tão incrível”, declarou a atriz.

(Foto: Clayton Felizardo/Divulgação)

Durante sua participação, Pietra ainda compartilhou uma emoção inigualável por fazer parte do projeto. “Conhecer as crianças, ver o quanto elas ficam felizes e o quanto a AACD depende do Teleton para continuar fazendo o trabalho lindo que faz, é algo único”, avalia ela.

(Foto: Clayton Felizardo/Divulgação)

Desde 2017 tendo a oportunidade de acompanhar a evolução do Teleton, Pietra avalia o impacto transformador que a iniciativa da AACD tem na vida das crianças e de suas famílias. Agora, aos 17 anos e tendo atuado em duas novelas de sucesso da emissora, ela expressa o desejo de seguir contribuindo para a causa, mantendo a energia e a empatia que conquistam o público e ajudam a arrecadar fundos para o trabalho essencial da AACD. “É muito gostoso participar. Espero continuar aqui por muitos outros anos, porque é sempre um prazer enorme contribuir com essa causa”, afirma a jovem atriz.