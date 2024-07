Picape Ford Raptor T1+: para fazer o caminho

O Festival de Velocidade de Goodwood, um dos eventos automobilísticos mais glamorosos do mundo, realizado na semana passada no Reino Unido, foi palco de grandes novidades da Ford. Além da revelação do Mustang GTD, com motor V8 5.2 de mais de 800 cavalos, e do Puma Hybrid Rally 1, o evento foi palco da apresentação da nova Ford Raptor T1+, que disputará o Rali Dakar 2025. A Ranger Raptor já participa de outras competições off-road ao redor do mundo, como a Finke Desert Race, na Austrália. Com a nova e customizada versão T1+, o objetivo do projeto foi desenvolver ao máximo a aerodinâmica e buscar uma distribuição de peso equilibrada. A expectativa da Ford é de brigar pela vitória no Dakar já em 2025. Para isso, contará com os pilotos Carlos Sainz e Nani Roma e outros nomes a serem anunciados, com suporte da Red Bull Racing. “Ao atacar um dos maiores eventos mundiais do off-road – o Rali Dakar –, não podemos subestimar a grandeza do desafio que temos pela frente. Precisamos chegar ao final da competição e adquirir conhecimentos. Mas, em provas deste tipo, não entramos apenas para ganhar, também competimos para poder criar melhores produtos para os nossos clientes”, explica Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports.

A nova Raptor T1+ foi desenvolvida pela Ford Performance em parceria com a M-Sport para a competição off-road mais desafiadora do mundo. Antes do Rali Dakar, em janeiro de 2025, ela estará no Baja Hungria, em agosto, e no Rali do Marrocos, em outubro deste ano. A Raptor T1+ reúne o que a Ford Performance tem de melhor em termos de design e capacidade off-road. A picape é equipada com suspensão avançada, independente na dianteira e na traseira, amortecedores Fox ajustáveis, rodas de alumínio de 17×8,5 polegadas, pneus de 37 polegadas e freios Alcon de seis pistões com discos ventilados de 355 milímetros. O curso das rodas é de até 350 milímetros.

Seu motor V8 5.0, com base no Coyote que move o cupê Mustang, tem uma quantidade de potência e de torque não especificados. Combina injeção direta e indireta para otimizar a potência e o rendimento em diferentes regimes de uso e utiliza um sistema exclusivo de cárter seco e escapamento especial, com alta potência e torque para enfrentar terrenos acidentados. A picape tem estrutura de aço T45 e painéis de fibra de carbono, incluindo grade dianteira com o nome “Ford” em destaque. Além de bitola larga para maior estabilidade off-road, de 2.300 milímetros, ela tem distância em relação ao solo de 40 centímetros, ângulo de ataque superior a 70 graus e peso mínimo de 2.010 quilos.

Outra atração em Goodwood foi o novo Ford Capri, releitura do clássico cupê esportivo que agora volta ao mercado europeu com estilo SUV e motor elétrico. Com aceleração de zero a 100 km/h em 5,3 segundos, autonomia de 627 quilômetros e porta-malas de 572 litros, o esportivo familiar tem interior luxuoso e minimalista. Sua tela central de 14,6 polegadas pode ser deslocada para cima ou para baixo. Ele oferece ainda tecnologias inteligentes, carregamento sem fio para celular e banco do motorista aquecido, com memória e função de massagem.

Também marcou presença no evento britânico a Ford SuperVan 4.2, nova versão elétrica do conceito lançado há 30 anos, a Supervan 3. Ela é uma atualização da SuperVan 4, completamente redesenhada para aumentar a força descendente (“downforce”), agora de mais de 1.995 quilos a 240 km/h, incluindo spoilers de fibra de carbono e chassi com peso reduzido. Seus três motores Stard de seis fases – um na frente e dois na traseira –, com células NMC de polímero de lítio de ultra-alto desempenho, geram mais de dois mil cavalos de potência. O sistema de freios regenerativo, com discos de carbono-cerâmica, também foi aprimorado. A proposta do conceito é ampliar os limites da tecnologia para aprimorar tanto os veículos de competição quanto os modelos de rua da marca.