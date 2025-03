Picada de aranha: quando é preciso se preocupar e o que fazer

O Brasil é um país com uma alta biodiversidade e é comum encontrar pequenas aranhas dentro de domicílios, em locais que possuem plantas ou possuem árvores e natureza próximos.

Mas, você sabe identificar quais aranhas oferecem risco à saúde e o que deve fazer caso aconteça um acidente com esses aracnídeos tão presentes no nosso dia a dia? Vamos explicar o que fazer nesse guia!

Aranhas peçonhentas: possui risco à saúde

O Ministério da Saúde possui três gêneros de aranha como as principais para se ter atenção em relação a peçonha. Saiba mais sobre cada uma:

Loxosceles: aranha-marrom ou aranha-violino

As aranhas desse gênero não são agressivas e só picam quando pressionadas contra o corpo. Pequenas, medem cerca de um centímetro, podendo chegar a três centímetros de comprimento total.

Ativas durante a noite, produzem teias irregulares que lembram “algodão desfiado”. Costumam se esconder em locais escuros e pouco movimentados, como atrás de móveis, rodapés, caixas e objetos guardados em depósitos, garagens e porões, além de se abrigarem sob telhas, tijolos e madeiras.

Sintomas

A picada geralmente passa despercebida. Os sintomas podem se manifestar de duas formas:

Forma cutânea: Causa uma dor leve e a área afetada pode ficar pálida, com manchas roxas. Também podem aparecer pequenas bolhas ou vesículas, com um líquido amarelado ou sanguinolento. Outros sintomas incluem febre, mal-estar, fraqueza, náuseas, vômitos e dores no corpo.

Forma cutâneo-hemolítica: Essa forma afeta o sangue e pode variar em intensidade. A principal complicação é o dano aos rins, que pode levar a problemas graves. Anemia, icterícia (pele amarelada) e a presença de sangue na urina geralmente surgem nas primeiras 24 horas após a picada. Em casos mais raros, pode ocorrer um problema de coagulação sanguínea mais sério.

Phoneutria: aranha-armadeira ou macaca

Essas aranhas são altamente agressivas e, ao se sentir ameaçadas, adotam uma postura defensiva, chegando a saltar até 40 cm de distância. O corpo de uma aranha-armadeira pode atingir até 4 cm, com uma envergadura de até 15 cm. São caçadoras e têm hábitos noturnos.

Geralmente se abrigam sob troncos, palmeiras, bromélias e entre as folhas de bananeiras. Também podem se esconder em sapatos, atrás de móveis, cortinas, sob vasos e entre entulhos e materiais de construção.

Sintomas

A dor imediata é o sintoma mais comum, variando em intensidade e, em alguns casos, se espalhando até a base do membro afetado.

Outros sinais incluem inchaço, vermelhidão, sensação de formigamento e suor no local da picada, onde é possível ver as marcas de dois pontos de inoculação.

Latrodectus: aranhas viúva-negra

Essas aranhas não são agressivas. As fêmeas podem atingir até 2 cm, enquanto os machos são menores, variando de 2 a 3 mm. Com hábitos noturnos, vivem em grupos e constroem teias irregulares em arbustos, gramíneas, cascas de coco, canaletas de chuva ou sob pedras.

São frequentemente encontradas perto ou dentro das casas, especialmente em locais sombreados, como frestas, e sob cadeiras e mesas em jardins.

Sintomas

A dor no local da picada, suor generalizado e mudanças na pressão arterial e nos batimentos cardíacos são comuns. Também podem surgir tremores, ansiedade, agitação, insônia, dor de cabeça, coceira e vermelhidão no rosto e pescoço.

Em casos mais graves, há relatos de distúrbios comportamentais e até choque. A contração facial e a dificuldade de abrir a boca, chamada trismo, presente em cerca de 5% dos casos.

O que fazer em caso de picada?

Neste contexto, é fundamental conhecer e identificar esses animais para que possa receber o tipo de medicamento correto. Normalmente, é necessário aplicar um soro com o antiveneno correspondente ao animal que ocorreu o acidente.

É preciso, também, ficar atento ao hospital, pois não são todas as unidades hospitalares que possuem os soros para o tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Mas, o Ministério da Saúde possui uma lista separada por estado, que você pode acessar aqui.

E as outras aranhas?

Acidentes envolvendo aranhas podem ser relativamente comuns, mas, na maioria das vezes, não representam grandes riscos à saúde. As aranhas que costumam causar esses incidentes estão, em sua maioria, localizadas nas casas ou em seus arredores, como as caranguejeiras e as aranhas de grama ou jardim.

As caranguejeiras, que pertencem à infraordem Mygalomorphae, são aranhas grandes e frequentemente encontradas em residências. No entanto, embora possam causar medo devido ao seu tamanho, os acidentes com essas aranhas raramente resultam em consequências graves para a saúde.