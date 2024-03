PIB paulista cresce 3,2% em janeiro de 2024

Pesquisa da Fundação Seade revela que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 3,2% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano anterior. A expansão no acumulado foi puxada principalmente pela agropecuária (20,7%), seguido dos setores da indústria (3,3%) e de serviços (2,4%)

“A avaliação dos dados do Seade revela que as medidas implementadas desde o início da gestão têm desempenhado um papel crucial na desburocratização do ambiente de negócios e na atração de investimentos em todo o Estado. Com a economia aquecida, a confiança dos empreendedores e investidores em direcionar recursos para projetos em desenvolvimento em São Paulo aumenta e impulsiona o mercado de trabalho, reduzindo o desemprego”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Na comparação com o mês anterior (dezembro), o PIB paulista cresceu 0,8%, descontados os efeitos nacionais. O setor de serviços foi o principal responsável pelo crescimento (0,7%). Já o agro se manteve estável e a indústria teve ligeira desaceleração.