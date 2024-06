PIB paulista cresce 3% em 2024 puxado pela indústria

Dados levantados pelo Governo de São Paulo, por meio da Fundação Seade, mostram que o Produto Interno Bruno (PIB) do estado cresceu 3% no acumulado de 2024, de janeiro a abril, em relação ao mesmo período do ano anterior. Todos os setores apresentaram variação positiva, com destaque para a indústria (3,5%), seguida por serviços (2,4%) e agropecuária (1,7%).

Segundo a Fundação Seade, o bom desempenho da indústria está relacionado ao aumento de contratação de empregos formais no setor. Em 2024, de janeiro a abril, houve aumento de 70% de empregos com carteira assinada em São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 72 duas mil novas vagas criadas em 2024 na área industrial, contra 42 mil em 2023.

“O Estado de São Paulo segue crescendo na direção cerca e gerando emprego. A alta de 3% do PIB estadual no primeiro quadrimestre do ano reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da economia local. Vamos seguir trabalhando para fazer São Paulo ainda forte, com mais recursos e investimentos”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Em abril de 2024, em relação a igual mês do ano anterior, o PIB paulista avançou 6,1%. Destaques para os setores: indústria (9,6%), serviços (4,3%) e agropecuária (4,0%). Já na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista avançou 1,2% – agropecuária (1,6%); serviços (1,3%); e indústria (0,8%).

Na avaliação mensal, o PIB aumentou 0,8% em abril de 2024 em comparação ao mês anterior (março/24), já descontados os efeitos sazonais. O avanço foi puxado principalmente pela indústria (0,8%), seguido pela agropecuária (0,6%), e pelo setor de serviços (0,6%)